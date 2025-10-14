Geleceği doğru tahmin eden bilim kurgu filmleri

Gelişen teknoloji sayesinde önceden filmlerde gördüğümüz şeyler gerçek olmaya başladı. Biz de geleceği doğru tahmin etmeyi başaran bilim kurgu filmlerini sizler için derledik.

Bilim kurgu türü, isminden de anlayabileceğiniz üzere gerçek olmayan, kurgu hikâyeleri anlatır. Ancak teknolojinin çok hızlı gelişmesi, daha önce filmlerde gördüğümüz şeylerin gerçeğe dönüşmesini sağlayabiliyor. Sinema tarihi boyunca geleceği doğru tahmin etmeyi başaran birçok film oldu.

Bu içeriğimizde **geleceği doğru tahmin eden bilim kurgu filmlerine **bakacağız. Listeye eklediğimiz filmlerde yaşananlar ya gerçek oldu ya da çok benzer teknolojiler gerçeğe dönüştü. Gelin lafı uzatmadan bu yapımlara bakalım.

Her

Yıl : 2013

: 2013 Yönetmen : Spike Jonze

: Spike Jonze Oyuncular : Joaquin Phoenix, Scarlett Johansson, Rooney Mara

: Joaquin Phoenix, Scarlett Johansson, Rooney Mara IMDb puanı: 8.0

Filmde, yakın bir gelecekte yalnız bir adamın insanların ihtiyaçlarını karşılamak için tasarlanan ses tabanlı bir yapay zekâyla beklenmedik bir ilişki geliştirmesi konu ediniliyor. Günümüzde tıpkı buna benzer bir şeyle karşı karşıyayız. Yapay zekâ botlarıyla tıpkı insan gibi muhabbet edebiliyoruz. Hatta onlarla bağ kurmayı başaranlar bile var.

Minority Report

Yıl : 2002

: 2002 Yönetmen : Steven Spielberg

: Steven Spielberg Oyuncular : Tom Cruise, Collin Farrel

: Tom Cruise, Collin Farrel IMDb puanı: 7.6 Kolluk kuvvetlerinin gelecekteki suçları tahmin eden sistemleri kullanmasını ve John Anderton isimli karakterin yaşadıklarını konu edinen bu film de geleceği doğru tahmin etmeyi başarmış. Öyle ki yapımda insanlara göre özel olarak ayarlanan hedefli reklamlar var. Şu anda da aynı durumu sosyal medya gibi platformlarda görüyoruz. Şirketler, algoritmalarla bizi takip ederek kişiselleştirilmiş reklamları bizlere gösteriyor.

2001: A Space Odyssey

Yıl : 1968

: 1968 Yönetmen : Stanley Kubrick

: Stanley Kubrick Oyuncular : Keir Dullea, Gary Lockwood, Douglas Rain

: Keir Dullea, Gary Lockwood, Douglas Rain IMDb puanı: 8.3

Tarihin en iyi filmlerinden biri olarak nitelendirebileceğimiz 200: A Space Odyssey, 1968 yılında çıkmasına rağmen çağının çok ötesinde bir yapım. Filmde geleceği doğru tahmin eden birçok nokta var. Konuşabilen yapay zekâ sistemleri, tablet bilgisayarlar, görüntülü görüşme gibi birçok konuda gerçeğe dönüşen teknolojiler bulunuyor. Ayrıca daha Ay'a çıkılmadan Dünya'nın doğru görüntüsü gibi şeyler de onun ne kadar iyi bir yapım olduğunu bizlere gösteriyor.

Total Recall

Yıl : 1990

: 1990 Yönetmen : Paul Verhoeven

: Paul Verhoeven Oyuncular : Arnold Schwarzenegger, Sharon Stone, Michael Ironside

: Arnold Schwarzenegger, Sharon Stone, Michael Ironside IMDb puanı: 7.5

Arnold Schwarzenegger'ın başrolde olduğu Total Recall, değeri pek bilinmeyen bir cevher. Filmin ana konusu henüz gerçek olmuş bir şey değil ancak bazı unsurlarla doğru tahmin yapılmış. Örneğin sürücüsüz arabaları şu anda günümüzde yollarda görebiliyoruz.

Blade Runner

Yıl : 1982

: 1982 Yönetmen : Ridley Scott

: Ridley Scott Oyuncular : Harrison Ford, Rutger Hauer, Sean Young

: Harrison Ford, Rutger Hauer, Sean Young IMDb puanı: 8.1

Ridley Scott'ın efsane filmi Blade Runner, şehirleri kaplayan devasa hareketli reklam panoları, hologramlar ve görüntülü görüşmeler gibi konularda geleceği doğru tahmin etmeyi başarıyor.

The Terminator

Yıl : 1984

: 1984 Yönetmen : James Cameron

: James Cameron Oyuncular : Arnold Schwarzenegger, Linda Hamilton, Michael Biehn

: Arnold Schwarzenegger, Linda Hamilton, Michael Biehn IMDb puanı: 8.1 Terminator, bilim kurgu sinemasının en ikonik serilerinden biri. Yapay zekâ konusuyla öne çıkan yapımda geleceği doğru tahmin eden birçok unsur bulunuyor. En dikkat çekenlerinden biri de şüphesiz askeri otonom drone'lar. Bu drone'lar günümüzde yaygın olarak gerçekten kullanılıyor.

Back to the Future Part II

Yıl : 1989

: 1989 Yönetmen : Robert Zemeckis

: Robert Zemeckis Oyuncular : Michael J. Fox, Christopher Lloyd, Lea Thompson

: Michael J. Fox, Christopher Lloyd, Lea Thompson IMDb puanı: 7.8

1989 yılında çıkan 2'inci Geleceğe Dönüş filminde 2015 yılına seyahat ediyorduk. Film, gelecek hakkında uçan arabalar gibi maalesef gerçek olmayan tahminlerde bulunsa da bazı şeyleri gerçekten tutturmayı başarıyor. Akıllı saatler, aynı anda birden fazla ekrandan bir şeyler izleme, gelişmiş hava durumu gibi tahminlerin hepsi günümüzde gerçek oldu.

Wargames

Yıl : 1983

: 1983 Yönetmen : John Badham

: John Badham Oyuncular : Matthew Broderick, Ally Sheedy, John Wood

: Matthew Broderick, Ally Sheedy, John Wood IMDb puanı: 7.1

Film, genç bir hacker'ın istemeden hükûmetin nükleer savaş durumunda yaşanabilecekleri hesaplayan bir yapay zekâ programına erişmesi ve yaşananları konu ediniyor. Siber güvenlik ve siber savaşı tahmin eden bir yapım olduğunu söyleyebiliriz. Öyle ki bu filmden sonra ABD'de siber güvenlik çok daha cididye alınmaya başladı.

Geleceğin teknolojilerini doğru bir şekilde tahmin etmeyi başaran filmlerden bazılarına birlikte göz attık. Teknolojinin inanılmaz hızlı geliştiğini biliyoruz. Bu yüzden başka filmlerdeki unsurların da yakında gerçek olma ihtimali var.