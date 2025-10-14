Bilim kurgu türü, isminden de anlayabileceğiniz üzere gerçek olmayan, kurgu hikâyeleri anlatır. Ancak teknolojinin çok hızlı gelişmesi, daha önce filmlerde gördüğümüz şeylerin gerçeğe dönüşmesini sağlayabiliyor. Sinema tarihi boyunca geleceği doğru tahmin etmeyi başaran birçok film oldu.
Bu içeriğimizde **geleceği doğru tahmin eden bilim kurgu filmlerine **bakacağız. Listeye eklediğimiz filmlerde yaşananlar ya gerçek oldu ya da çok benzer teknolojiler gerçeğe dönüştü. Gelin lafı uzatmadan bu yapımlara bakalım.
Geleceği doğru tahmin eden bilim kurgu filmleri
- Her
- Minority Report
- 2001: A Space Odyssey
- Total Recall
- Blade Runner
- The Terminator
- Back to the Future Part 2
- Wargames
Her
- Yıl: 2013
- Yönetmen: Spike Jonze
- Oyuncular: Joaquin Phoenix, Scarlett Johansson, Rooney Mara
- IMDb puanı: 8.0
Filmde, yakın bir gelecekte yalnız bir adamın insanların ihtiyaçlarını karşılamak için tasarlanan ses tabanlı bir yapay zekâyla beklenmedik bir ilişki geliştirmesi konu ediniliyor. Günümüzde tıpkı buna benzer bir şeyle karşı karşıyayız. Yapay zekâ botlarıyla tıpkı insan gibi muhabbet edebiliyoruz. Hatta onlarla bağ kurmayı başaranlar bile var.
Minority Report
- Yıl: 2002
- Yönetmen: Steven Spielberg
- Oyuncular: Tom Cruise, Collin Farrel
- IMDb puanı: 7.6 Kolluk kuvvetlerinin gelecekteki suçları tahmin eden sistemleri kullanmasını ve John Anderton isimli karakterin yaşadıklarını konu edinen bu film de geleceği doğru tahmin etmeyi başarmış. Öyle ki yapımda insanlara göre özel olarak ayarlanan hedefli reklamlar var. Şu anda da aynı durumu sosyal medya gibi platformlarda görüyoruz. Şirketler, algoritmalarla bizi takip ederek kişiselleştirilmiş reklamları bizlere gösteriyor.
2001: A Space Odyssey
- Yıl: 1968
- Yönetmen: Stanley Kubrick
- Oyuncular: Keir Dullea, Gary Lockwood, Douglas Rain
- IMDb puanı: 8.3
Tarihin en iyi filmlerinden biri olarak nitelendirebileceğimiz 200: A Space Odyssey, 1968 yılında çıkmasına rağmen çağının çok ötesinde bir yapım. Filmde geleceği doğru tahmin eden birçok nokta var. Konuşabilen yapay zekâ sistemleri, tablet bilgisayarlar, görüntülü görüşme gibi birçok konuda gerçeğe dönüşen teknolojiler bulunuyor. Ayrıca daha Ay'a çıkılmadan Dünya'nın doğru görüntüsü gibi şeyler de onun ne kadar iyi bir yapım olduğunu bizlere gösteriyor.
Total Recall
- Yıl: 1990
- Yönetmen: Paul Verhoeven
- Oyuncular: Arnold Schwarzenegger, Sharon Stone, Michael Ironside
- IMDb puanı: 7.5
Arnold Schwarzenegger'ın başrolde olduğu Total Recall, değeri pek bilinmeyen bir cevher. Filmin ana konusu henüz gerçek olmuş bir şey değil ancak bazı unsurlarla doğru tahmin yapılmış. Örneğin sürücüsüz arabaları şu anda günümüzde yollarda görebiliyoruz.
Blade Runner
- Yıl: 1982
- Yönetmen: Ridley Scott
- Oyuncular: Harrison Ford, Rutger Hauer, Sean Young
- IMDb puanı: 8.1
Ridley Scott'ın efsane filmi Blade Runner, şehirleri kaplayan devasa hareketli reklam panoları, hologramlar ve görüntülü görüşmeler gibi konularda geleceği doğru tahmin etmeyi başarıyor.
The Terminator
- Yıl: 1984
- Yönetmen: James Cameron
- Oyuncular: Arnold Schwarzenegger, Linda Hamilton, Michael Biehn
- IMDb puanı: 8.1 Terminator, bilim kurgu sinemasının en ikonik serilerinden biri. Yapay zekâ konusuyla öne çıkan yapımda geleceği doğru tahmin eden birçok unsur bulunuyor. En dikkat çekenlerinden biri de şüphesiz askeri otonom drone'lar. Bu drone'lar günümüzde yaygın olarak gerçekten kullanılıyor.
Back to the Future Part II
- Yıl: 1989
- Yönetmen: Robert Zemeckis
- Oyuncular: Michael J. Fox, Christopher Lloyd, Lea Thompson
- IMDb puanı: 7.8
1989 yılında çıkan 2'inci Geleceğe Dönüş filminde 2015 yılına seyahat ediyorduk. Film, gelecek hakkında uçan arabalar gibi maalesef gerçek olmayan tahminlerde bulunsa da bazı şeyleri gerçekten tutturmayı başarıyor. Akıllı saatler, aynı anda birden fazla ekrandan bir şeyler izleme, gelişmiş hava durumu gibi tahminlerin hepsi günümüzde gerçek oldu.
Wargames
- Yıl: 1983
- Yönetmen: John Badham
- Oyuncular: Matthew Broderick, Ally Sheedy, John Wood
- IMDb puanı: 7.1
Film, genç bir hacker'ın istemeden hükûmetin nükleer savaş durumunda yaşanabilecekleri hesaplayan bir yapay zekâ programına erişmesi ve yaşananları konu ediniyor. Siber güvenlik ve siber savaşı tahmin eden bir yapım olduğunu söyleyebiliriz. Öyle ki bu filmden sonra ABD'de siber güvenlik çok daha cididye alınmaya başladı.
Geleceğin teknolojilerini doğru bir şekilde tahmin etmeyi başaran filmlerden bazılarına birlikte göz attık. Teknolojinin inanılmaz hızlı geliştiğini biliyoruz. Bu yüzden başka filmlerdeki unsurların da yakında gerçek olma ihtimali var.