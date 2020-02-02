Gelişmiş Okuma ve Yazma Hızları Sunan UFS 3.1 Duyuruldu

Özellikle akıllı telefonlar için son dönemlerde tercih edilen UFS teknolojisinin geliştirilmiş versiyonu UFS 3.1 duyuruldu. 2020 model akıllı telefonlarda yer alması beklenen UFS 3.1, yetenekleriyle kullanıcı düzeyini bir üst seviyeye taşımayı hedefliyor.

Genellikle akıllı telefonlar için yaygın olarak kullanılan UFS, az enerjiyle hızlı okuma ve yazma sunmak için tasarlanan bir depolama teknoloji olmasıyla biliniyor. Şu anda birçok kamera, tablet ve akıllı telefonda kullanılan yerleşik multimedya depolama birimlerinin yerini alması planlanıyor. Son olarak JEDEC, artık bu teknolojinin bir sonraki sürümü olan UFS 3.1 ile UFS Host Performance Booster’ı tanıttı.

Bağımsız yarı iletken mühendislik ticaret organizasyonu olan JEDEC’te yayınlanan makaleye göre UFS 3.1 teknolojisi, genel güç tüketimini azaltırken cihaz performanslarını bir üst noktaya taşıyacak. UFS 3.1, Cihazın yazma hızını artırmasına yardımcı olan bir teknolojiyi kullanırken ayrıca cihazın pil ömrü üzerinde olumlu bir etkisi olacak olan DeepSleep adlı yeni bir teknolojiyi kullanıyor.

UFS 3.1 ile cihazların performansı da artacak

UFS 3.1 teknolojisi kullanan cihazlar, yüksek sıcaklık nedeniyle sürücünün performansından ödün verdiğinde veya depolama performansı düştüğünde bir bildirim alacak. Bununla birlikte geliştirilen UFS teknolojisi sayesinde cihazların performansının artması, güç kullanımının en aza indirgenmesi, yüksek kapasiteli depolama birimlerinin maliyetlerinin düşürülmesi ve kullanıcı deneyiminin iyileştirilmesi hedefleniyor.

UFS 3.1, tıpkı UFS 3.0’da olduğu gibi negatif 40 derece santigrat ile 105 derece santigrat arasında geniş bir sıcaklık aralığında çalışabiliyor. Bildiğiniz gibi OnePlus, UFS 3.0 depolama standardına sahip olan telefonları piyasaya süren ilk akıllı telefon üreticisiydi. Bu sefer Samsung, yakında tanıtacağı Galaxy S20 serisinde UFS 3.1 teknolojisini kullanarak bir ilke imza atabilir.

Öte yandan OnePlus’ın, 2020 model amiral gemileri olacak olan OnePlus 8 serisinde UFS 3.1’i kullanması bekleniyor. Xiaomi, LG ve Nokia gibi diğer büyük markalar da 2020 yılı içerisinde tanıtacağı akıllı telefonlarında UFS 3.1 depolama standardını tercih edebilir. Bu da müşteriler için daha iyi bir kullanıcı deneyimi anlamına geliyor.