Intel, 6 Çekirdek ve 8 İş Parçacıklı İşlemci Çıkarıyor

ABD’li teknoloji şirketi Intel’in çıkaracağı yeni işlemcisi Comet Lake H i5-10500H ile ilgili bazı yeni bilgiler ortaya çıktı. 3DMark’ta ortaya çıkan bilgilere göre işlemci, 6 çekirdek ve 8 iş parçacığına sahip olacak.

AMD ile bir rekabet içerisinde olan ABD’li teknoloji şirketi Intel, rakibinin Ryzen 4000’inden etkilenmiş olacak ki Comet Lake H’in beklenenden daha erken çıkış yapacağına dair çeşitli söylentiler bulunuyordu.

Bugün ortaya atılan bazı iddialar ile Intel’in ürününü erken çıkarmanın yanı sıra farklı planlara sahip olduğu da ortaya çıkmış oldu. Sektör içerisinden çeşitli bilgileri ortaya çıkaran @TUM_APISAK isimli bir Twitter kullanıcısı, Intel’in yeni işlemcisiyle ilgili yeni iddialar ortaya attı.

Comet Lake H

Ortaya atılan yeni iddialara göre Intel, Comet Lake H işlemcisindeki çekirdek sayısını artırabilir. Comet LAke H i5-10500H olduğu iddia edilen bir işlemci, 6 çekirdeğiyle birlikte 3DMark’ta ortaya çıktı. Ancak asıl ilginç olan tarafı ise işlemcinin 8 iş parçacığına sahip olmasıydı.

Tabii bu listelemenin hatalı olma ihtimali bulunuyor. Ancak eğer ki ortaya çıkan bu bilgiler doğruysa i5-10500H, dünyanın ilk 6 çekirdek ve 8 iş parçacıklı işlemcisi olacak demektir. 3DMark’ta işlemcinin saat hızının ise 2,5 GHz olduğu görülüyor.

Bu özellikler göz önüne alındığında i5-10500H’nin neredeyse 6 çekirdek ve 12 parçacıklı i7-10750H ile eşdeğer bir performansa sahip olacağını söyleyebiliriz. Ancak i5-10500H’nin direkt rakibi olacak olan işlemci, 7 nm 6 çekirdek ve 12 iş parçacıklı Ryzen 5 4600H olacak. AMD’nin 8 çekirdek ve 16 iş parçacıklı Ryzen 7 4800H işlemcisi, i5-10500H’ye göre çok güçlü olsa da aralarında fiyat farkı olacaktır.

Intel’in yeni işlemcisiyle ilgili yeni detaylar ve resmi bilgiler henüz çok fazla olmasa da zaman ilerledikçe daha detaylı bilgiler ortaya çıkacaktır.