Tümü Webekno
Apple, iPhone 17'yi Resmen Duyurdu: İşte Özellikleri ve Fiyatı! En Güçlü iPhone: iPhone 17 Pro Resmen Duyuruldu! Bugüne Kadarki En İnce iPhone Tanıtıldı: iPhone Air'ın Fiyatı, Özellikleri, Çıkış Tarihi Apple’ın Şimdiye Kadarki En İyi Kulaklığı AirPods Pro 3 Tanıtıldı: İşte Özellikleri ve Fiyatı! iPhone’dan MacBook’a Türkiye’de Satılan Tüm Apple Ürünlerinin Fiyatları!

Kategoriler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim
  1. Webtekno
  2. Yapay Zekâ Haberleri ve İçerikleri

Gemini Enterprise Tanıtıldı: Google, Şirketler İçin “Yapay Zekâ Çağı”nı Başlatıyor

Google, işletmelere yönelik yeni girişimi Gemini Enterprise'ı tanıttı. Gemini Enterprise ile şirketler için tabiri caizse yapay zekâ çağı tam anlamıyla başlayacak.

Gemini Enterprise Tanıtıldı: Google, Şirketler İçin “Yapay Zekâ Çağı”nı Başlatıyor
Barış Bulut Barış Bulut / Editor

Google, iş dünyasına yönelik yeni yapay zekâ platformu Gemini Enterprise’ı tanıttı. Şirket, bu hamleyle OpenAI ve Anthropic gibi devlerle rekabeti kızıştırmayı hedefliyor. Platformu hâlihazırda Figma, Klarna, Gordon Foods, Macquarie Bank ve Virgin Voyages gibi firmalar kullanmaya başladı.

Google, yeni platformun sadece bir marka değişikliği olmadığını, tamamen bağımsız bir yapay zekâ altyapısı olduğunu vurguluyor. Google Cloud altında geliştirilen sistem, şirketlerin kendi yapay zekâ asistanlarını güvenli bir şekilde oluşturup yönetmelerine olanak tanıyor. Google Cloud CEO’su Thomas Kurian, Gemini Enterprise’ı “iş yerinde yapay zekânın yeni kapısı” olarak tanımlıyor.

Gemini Enterprise hangi alanlarda kullanılacak?

Gemini Enterprise

Gemini Enterprise, satıştan mühendisliğe, insan kaynaklarından finansa kadar farklı departmanlarda kullanılabiliyor. Platform, şirket içi sistemlerle Google’ın Code Assist ve Deep Research araçlarını entegre ederek veri analizi, süreç otomasyonu ve içgörü üretimini tek bir çatı altında topluyor. Kullanıcılar ayrıca Google Workspace, Microsoft 365, Salesforce ve SAP gibi uygulamalarla da doğrudan bağlantı kurabiliyor.

Fiyatlandırma tarafında ise Gemini Enterprise’ın standart ve “plus” sürümleri aylık çalışan başına 30 dolardan başlıyor. Küçük işletmelere yönelik Gemini Business planı ise 21 dolar seviyesinde ve 30 günlük ücretsiz deneme süresiyle sunulmuş durumda.

Gemini'de Kritik Bir Güvenlik Açığı Bulundu: Google, Açığı Kapatmayacağını Açıkladı Gemini'de Kritik Bir Güvenlik Açığı Bulundu: Google, Açığı Kapatmayacağını Açıkladı
Google'ın Yeni Yapay Zekâ Modeli Tanıtıldı: Sizin Yerinize İnternette Dolaşabiliyor [Video] Google'ın Yeni Yapay Zekâ Modeli Tanıtıldı: Sizin Yerinize İnternette Dolaşabiliyor [Video]
Google Yapay Zeka

YORUMLAR

(0)
Yorumunuz minimum 30 karakter olmalıdır. (0)
Henüz yorum yok. İlk yorumu sen yaz!
most-read-title

EN ÇOK OKUNANLAR

16 Yaşındakilerin Bile Kullanabileceği Elektrikli Araç Dacia Hipster Tanıtıldı

16 Yaşındakilerin Bile Kullanabileceği Elektrikli Araç Dacia Hipster Tanıtıldı

Efsane Geri Döndü: 2026 Volkswagen Passat Sedan Tanıtıldı

Efsane Geri Döndü: 2026 Volkswagen Passat Sedan Tanıtıldı

Sony Ericsson K750i'nin Günümüzde Kulaklara Şaka Gibi Gelen Özellikleri

Sony Ericsson K750i'nin Günümüzde Kulaklara Şaka Gibi Gelen Özellikleri

Yıllardır İstenen Bir Özellik Nihayet Windows 11'e Geliyor

Yıllardır İstenen Bir Özellik Nihayet Windows 11'e Geliyor

OpenAI'ın Bu Akşam Tanıtacağı "Agent Builder" Sızdırıldı (Yine Onlarca Şirketi Batıracak)

OpenAI'ın Bu Akşam Tanıtacağı "Agent Builder" Sızdırıldı (Yine Onlarca Şirketi Batıracak)

Sennheiser, Herkesi Odyofil Yapacak Yeni Kulaklığını Duyurdu

Sennheiser, Herkesi Odyofil Yapacak Yeni Kulaklığını Duyurdu

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Anasayfa Haber Video Favorilerim En Çok Okunanlar En Çok Paylaşılanlar En Çok İzlenenler
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim