Gemini Enterprise Tanıtıldı: Google, Şirketler İçin “Yapay Zekâ Çağı”nı Başlatıyor

Google, işletmelere yönelik yeni girişimi Gemini Enterprise'ı tanıttı. Gemini Enterprise ile şirketler için tabiri caizse yapay zekâ çağı tam anlamıyla başlayacak.

Google, iş dünyasına yönelik yeni yapay zekâ platformu Gemini Enterprise’ı tanıttı. Şirket, bu hamleyle OpenAI ve Anthropic gibi devlerle rekabeti kızıştırmayı hedefliyor. Platformu hâlihazırda Figma, Klarna, Gordon Foods, Macquarie Bank ve Virgin Voyages gibi firmalar kullanmaya başladı.

Google, yeni platformun sadece bir marka değişikliği olmadığını, tamamen bağımsız bir yapay zekâ altyapısı olduğunu vurguluyor. Google Cloud altında geliştirilen sistem, şirketlerin kendi yapay zekâ asistanlarını güvenli bir şekilde oluşturup yönetmelerine olanak tanıyor. Google Cloud CEO’su Thomas Kurian, Gemini Enterprise’ı “iş yerinde yapay zekânın yeni kapısı” olarak tanımlıyor.

Gemini Enterprise hangi alanlarda kullanılacak?

Gemini Enterprise, satıştan mühendisliğe, insan kaynaklarından finansa kadar farklı departmanlarda kullanılabiliyor. Platform, şirket içi sistemlerle Google’ın Code Assist ve Deep Research araçlarını entegre ederek veri analizi, süreç otomasyonu ve içgörü üretimini tek bir çatı altında topluyor. Kullanıcılar ayrıca Google Workspace, Microsoft 365, Salesforce ve SAP gibi uygulamalarla da doğrudan bağlantı kurabiliyor.

Fiyatlandırma tarafında ise Gemini Enterprise’ın standart ve “plus” sürümleri aylık çalışan başına 30 dolardan başlıyor. Küçük işletmelere yönelik Gemini Business planı ise 21 dolar seviyesinde ve 30 günlük ücretsiz deneme süresiyle sunulmuş durumda.