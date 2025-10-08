Tümü Webekno
Apple, iPhone 17'yi Resmen Duyurdu: İşte Özellikleri ve Fiyatı! En Güçlü iPhone: iPhone 17 Pro Resmen Duyuruldu! Bugüne Kadarki En İnce iPhone Tanıtıldı: iPhone Air'ın Fiyatı, Özellikleri, Çıkış Tarihi Apple’ın Şimdiye Kadarki En İyi Kulaklığı AirPods Pro 3 Tanıtıldı: İşte Özellikleri ve Fiyatı! iPhone’dan MacBook’a Türkiye’de Satılan Tüm Apple Ürünlerinin Fiyatları!

Kategoriler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim
  1. Webtekno
  2. Yapay Zekâ Haberleri ve İçerikleri

Google'ın Yeni Yapay Zekâ Modeli Tanıtıldı: Sizin Yerinize İnternette Dolaşabiliyor [Video]

Google'ın yeni yapay zekâ modeli Gemini 2.5 Computer Use tanıtıldı. Peki bu yeni model ile neler yapılabiliyor?

Google'ın Yeni Yapay Zekâ Modeli Tanıtıldı: Sizin Yerinize İnternette Dolaşabiliyor [Video]
Barış Bulut Barış Bulut / Editor

Google, “Gemini 2.5 Computer Use” adını verdiği yeni yapay zekâ modelini tanıttı. Bu model, tıpkı bir insan gibi internet tarayıcısı üzerinden gezinebiliyor, formları doldurabiliyor ve internet üzerinde belirli görevleri yerine getirebiliyor.

Yeni model, Google’ın AI Mode ve Project Mariner projelerinde test edilen otonom ajan teknolojilerinin gelişmiş bir versiyonu konumunda. Şirketin bu hamlesi, OpenAI’nin ChatGPT Agent duyurusunun hemen ardından geldi. Google, bu yapay zekânın internet ve mobil performans testlerinde rakiplerinden daha başarılı olduğunu belirtiyor.

Gemini 2.5 Computer Use ile neler yapabiliyor?

Gemini 2.5 Computer Use

Gemini 2.5, şimdilik yalnızca tarayıcı üzerinde işlem yapabiliyor, yani henüz masaüstü düzeyinde tam kontrole sahip değil ancak metin yazma, sürükle-bırak işlemleri ve tarayıcı açma gibi 13 farklı eylemi destekliyor. Google, geliştiricilerin modele AI Studio ve Vertex AI üzerinden erişebileceğini, ayrıca Browserbase üzerinden canlı demoların izlenebileceğini de açıklamış durumda.

Gösterilen videolarda, yapay zekânın “2048 oyununu oyna” ya da “Trend konuları ara” gibi görevleri başarıyla tamamladığı görülüyor. Google, bu modelle yapay zekâ ajanlarının gelecekte çok daha fazla günlük görevi otomatik şekilde yerine getirebileceğini söylüyor.

Gemini 2.5 Computer Use kullanım alanları

Google, Yapay Zekâ Hizmetlerinde Açık Bulanlara 1.2 Milyon TL'ye Kadar Ödül Vereceğini Açıkladı Google, Yapay Zekâ Hizmetlerinde Açık Bulanlara 1.2 Milyon TL'ye Kadar Ödül Vereceğini Açıkladı
180 Ülkede Kullanıma Sunulup Türkiye'ye Gelmeyen Google AI Mode'a Efsane Özellikler Geldi 180 Ülkede Kullanıma Sunulup Türkiye'ye Gelmeyen Google AI Mode'a Efsane Özellikler Geldi

Peki siz Google'ın bu yeni modeli hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.

Google Yapay Zeka Gemini

YORUMLAR

(0)
Yorumunuz minimum 30 karakter olmalıdır. (0)
Henüz yorum yok. İlk yorumu sen yaz!
most-read-title

EN ÇOK OKUNANLAR

16 Yaşındakilerin Bile Kullanabileceği Elektrikli Araç Dacia Hipster Tanıtıldı

16 Yaşındakilerin Bile Kullanabileceği Elektrikli Araç Dacia Hipster Tanıtıldı

Efsane Geri Döndü: 2026 Volkswagen Passat Sedan Tanıtıldı

Efsane Geri Döndü: 2026 Volkswagen Passat Sedan Tanıtıldı

Sony Ericsson K750i'nin Günümüzde Kulaklara Şaka Gibi Gelen Özellikleri

Sony Ericsson K750i'nin Günümüzde Kulaklara Şaka Gibi Gelen Özellikleri

OpenAI'ın Bu Akşam Tanıtacağı "Agent Builder" Sızdırıldı (Yine Onlarca Şirketi Batıracak)

OpenAI'ın Bu Akşam Tanıtacağı "Agent Builder" Sızdırıldı (Yine Onlarca Şirketi Batıracak)

Ekim 2025 Cupra Fiyat Listesi: Formentor, 355 Bin TL Ucuzladı!

Ekim 2025 Cupra Fiyat Listesi: Formentor, 355 Bin TL Ucuzladı!

Birkaç Yıl Öncenin En İyi Telefonlarındandı: Xiaomi 13 Pro Hâlâ Alınır mı?

Birkaç Yıl Öncenin En İyi Telefonlarındandı: Xiaomi 13 Pro Hâlâ Alınır mı?

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Anasayfa Haber Video Favorilerim En Çok Okunanlar En Çok Paylaşılanlar En Çok İzlenenler
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim