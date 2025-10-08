Google'ın Yeni Yapay Zekâ Modeli Tanıtıldı: Sizin Yerinize İnternette Dolaşabiliyor [Video]

Google'ın yeni yapay zekâ modeli Gemini 2.5 Computer Use tanıtıldı. Peki bu yeni model ile neler yapılabiliyor?

Google, “Gemini 2.5 Computer Use” adını verdiği yeni yapay zekâ modelini tanıttı. Bu model, tıpkı bir insan gibi internet tarayıcısı üzerinden gezinebiliyor, formları doldurabiliyor ve internet üzerinde belirli görevleri yerine getirebiliyor.

Yeni model, Google’ın AI Mode ve Project Mariner projelerinde test edilen otonom ajan teknolojilerinin gelişmiş bir versiyonu konumunda. Şirketin bu hamlesi, OpenAI’nin ChatGPT Agent duyurusunun hemen ardından geldi. Google, bu yapay zekânın internet ve mobil performans testlerinde rakiplerinden daha başarılı olduğunu belirtiyor.

Gemini 2.5 Computer Use ile neler yapabiliyor?

Gemini 2.5, şimdilik yalnızca tarayıcı üzerinde işlem yapabiliyor, yani henüz masaüstü düzeyinde tam kontrole sahip değil ancak metin yazma, sürükle-bırak işlemleri ve tarayıcı açma gibi 13 farklı eylemi destekliyor. Google, geliştiricilerin modele AI Studio ve Vertex AI üzerinden erişebileceğini, ayrıca Browserbase üzerinden canlı demoların izlenebileceğini de açıklamış durumda.

Gösterilen videolarda, yapay zekânın “2048 oyununu oyna” ya da “Trend konuları ara” gibi görevleri başarıyla tamamladığı görülüyor. Google, bu modelle yapay zekâ ajanlarının gelecekte çok daha fazla günlük görevi otomatik şekilde yerine getirebileceğini söylüyor.

Gemini 2.5 Computer Use kullanım alanları

Peki siz Google'ın bu yeni modeli hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.