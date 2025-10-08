Gemini Nano Banana, Google Lens ve Circle to Search'e geliyor

Google'ın "Nano Banana" adlı AI görüntü düzenleme özelliği, Lens ve Circle to Search'te test ediliyor. Kullanıcılar metinle fotoğraf düzenleyebilecek.

Google, yapay zeka destekli görsel düzenleme özelliği "Nano Banana"yı, Google Lens ve Circle to Search gibi platformlara da entegre etmeye hazırlanıyor. Özellik ilk kez Gemini uygulamasında tanıtılmıştı ancak artık daha geniş bir kullanım alanı hedefleniyor.

AndroidAuthority tarafından yapılan APK incelemeleri, Lens uygulamasında "Create" adlı yeni bir seçenekle bu özelliğin test edildiğini gösteriyor. Kullanıcılar, yükledikleri görselleri düzenlemek için metin tabanlı komutlar kullanabilecek.

Circle to Search tarafında ise aynı özellik işaretlenmiş olsa da henüz işlevsel değil. Komutlara tepki vermiyor ve geliştirme sürecinin başlarında olduğu anlaşılıyor.

Bu gelişme, Google’ın yapay zeka araçlarını yalnızca özel modlarla sınırlamak yerine tüm kullanıcı deneyimine yaymak istediğini gösteriyor. Ancak APK üzerinden yapılan testlerin her zaman nihai sürümde yer almadığını da unutmamak gerekiyor.