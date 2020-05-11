Yeni Gen Tedavisi, Egzersiz Yapmadan Kas Üretimi Sağlıyor

Egzersiz yapmadan kaslı bir görünüme sahip olmanın, diyet yapmadan obeziteden korunmanın gerçek olabileceği bir dünya düşünebilir miydik? Bilim insanlarının keşfettiği yeni bir gen tedavisi, bunu mümkün kılıyor.

ABD'de Washington Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden bilim insanları tarafından yürütülen yeni bir çalışma, yüksek yağlı diyetle beslenen fareler üzerinde gerçekleştirilen yeni bir gen tedavisiyle obezitenin önlenebileceğini ve egzersize ihtiyaç duymadan kas yapılabileceğini ortaya koydu.

Hemen hemen tüm hayvan dokularında bulunan bir protein olan follistatin, ilk olarak 1980'lerin sonunda keşfedildi ve tanımlandı. Başlangıçta üreme hormonu üzerindeki rolü için araştırılan follistatinin daha sonra kas hücrelerinin üretimi de dahil olmak üzere birçok hücresel süreci etkilediği keşfedildi.

Yeni gen tedavisi, obezite kaynaklı kas ve kemik sorunlarının önüne geçmeyi vadediyor

Hayvanlar üzerinde yapılan önceki çalışmalar, follistatin ekspresyonunu (genlerin fonksiyonel protein yapılarına dönüşmesi süreci) artırmak için tasarlanmış gen tedavilerinin bazı dejeneratif kas hastalıklarına karşı koyabileceğini gösterdi. Yeni araştırma, yine bu tür bir tedavinin kas kütlesini artırıp obeziteye bağlı metabolik hasarı azaltarak, osteoartritin (kireçlenme) tedavisine yardımcı olup olamayacağını araştırdı.

Çalışmanın kıdemli araştırmacı Farshid Guilak, farelerin yüksek yağlı diyetle beslenmesine ve normalin üzerinde egzersiz yapmamasına rağmen, kilo almadan kas kütlesi oluşumu gerçekleştiğini ve sonuçların etkileyici olduğunu belirtti. Ayrıca uygulanan gen tedavisinin obeziteye bağlı kemik ve eklem hasarlarını hafiflettiği ortaya çıktı.

Yeni araştırma, follistatin gen tedavisinin, sadece kas kütlesini etkilemekle kalmayıp, aynı zamanda yüksek yağlı diyetlerde kalori alımını bir şekilde karşılayabilecek geniş metabolik aktiviteler gibi çok faktörlü etkiler yarattığını gösteriyor.

Guilak, yine de insanlar üzerinde gerçekleştirilebilecek klinik test için önümüzde uzun yılların olduğunu belirtiyor. Ancak bu umut verici bulgu, insanlarda büyük diyet değişikliği olmadan obeziteyi tedavi edebilecek veya egzersiz yapamayan kişilerde kas inşa edebilecek gen tedavilerine işaret ediyor. Yeni araştırma Science Advances dergisinde yayınlandı.