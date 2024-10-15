General Motors, yeni Chevrolet Equinox EV ile elektrikli araç satışlarında yeni bir rekor kırdı.

Elektrikli araçlara olan talep son dönemde üreticilerin istediği kadar hızlı yükselmiyor. Bazı köklü firmaların elektrikli araç satışları düşerken bazı firmalar da elektrikli yatırımlarını yavaşlatma kararı almıştı. Öte yandan General Motors'un üçüncü çeyrek elektrikli araç satışları firmanın yüzünü güldürmeyi başardı.

GM, temmuz-ağustos-eylül döneminde toplamda 32 bin 95 adet elektrikli araç satmayı başardı. Bu rakam firmanın bugüne kadar elektrikli araç pazarında ulaştığı en yüksek satış rakamı oldu. GM bu yılın ilk çeyreğinde 16 bin 425, ikinci çeyreğinde ise 21 bin 930 araç satmıştı. Üçüncü çeyrekte firma, bir önceki çeyreğe kıyasla %40 daha fazla araç satmayı başardı.

GM, Equinox EV satışlarından memnun

GM çatısı altında bulunan Chevrolet'nin Equinox EV modeli firmanın rekor satışları için en önemli itici güç oldu. Bu çeyrekte 9 bin 772 adet satılan araç, satışların neredeyse üçte birlik kısmını oluşturdu. Onu 7 bin 998 adetle Blazer EV takip etti.

Geçtiğimiz yıl üretimi sona eren Bolt modelinden son çeyrekte sadece 168 adet satılmış olsa da Chevrolet, benzer bir aracı piyasaya sürmek için hazırlanıyor. Satışları düşen bir diğer model olan Silverado EV'nin de yeni versiyonu bu yılın sonunda tanıtılacak.

Üçüncü çeyrekte satışları artan bir diğer model olan Hummer EV'nin de firmanın ilerleyişine yardımcı olması bekleniyor. GM'in elektrikli araç pazarında adetâ kalesi durumunda bulunan Cadillac ise Lyriq satışlarını istikrarlı şekilde devam ettirerek 7 bin 224 adet satmayı başardı.