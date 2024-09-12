Elektrikli ve hidrojenli otomobiller için yapılan ortaklıklara şimdi de GM ve Hyundai ikilisi dahil oldu.

Otomotiv sektöründe firmaların birlikte çalışmalarına sık sık şahit oluyoruz. Özellikle elektrikli araçlar sektöründe yatırım yapan firmalar, hem araç geliştirmek hem de batarya maliyetlerini azaltmak için birlikte çalışma yoluna gidiyorlar. Şimdi de Hyundai ve GM, elektrikli ve hidrojenli araçlar için iş birliğine gitme kararı aldıklarını açıkladı.

General Motors ve Hyundai iş birliği ile hem binek otomobiller hem de ticari araçlar geliştirilecek. Bu araçların bazıları elektrikli bazıları ise hidrojen yakıt hücrelerine sahip modeller olacak. Ayrıca iki firma, ham batarya maliyetlerini düşürmek için birlikte hareket edecekler.

Amaç "hızlı" olmak

İki firma tarafından imzalanan bildiride, "maliyetleri azaltmak ve müşterilere daha geniş bir araç ve teknoloji yelpazesini daha hızlı sunmak için birbirini tamamlamak" ve "güçlü yönlerini kullanmanın yollarını aramak" amacı güdüldüğü belirtildi.

Burada dikkat çeken nokta ise iki firmanın "hızlı" olma konusuna gösterdiği önem oldu. Elektrikli otomobil sektörünün son dönemde yavaşlamaya başladığı dikkat çekiyor. Hem ucuz modellerin bulunmaması hem de kredilerdeki yüksek faizler, elektrikli otomobillere olan talebi düşürüyor.

General Motors, Kuzey Amerika pazarında elektrikli araca geçiş için agresif bir politika izliyor. GM çatısı altında yer alan Chevy Silverado, Equinox, Blazer, Cadillac Lyriq, Hummer ve GMC Sierra gibi markaların da elektrikli modelleri bulunuyor. Hyundai de Kia EV6 ve EV9 gibi elektrikli modellere sahip.