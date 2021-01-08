Buick, Cadillac, Chevrolet ve GMC'nin üst markası, Detroit merkezli General Motors (GM), artık yüzünü tamamen elektrikli otomobillere döndüğünü vurgulamak için logosunu değiştirdi.

Elektrikli otomobillere son yıllarda iyiden iyiye artan ilgi, otomobil üreticilerinin üretim odaklarını bu yönde geliştimelerini ve pazarlama faaliyetlerini de bu 'yeşil, çevre dostu' otomobiller üzerinden yapmalarını sağladı.

Elektrikli otomobil pazarının yükselişinde kendini en ön sıraya koyan şirket ise hiç şüphesiz ki Tesla oldu. Dünyanın her yerinde elektrikli otomobil denince akla ilk olarak Tesla'nın gelmesi de bunun bir kanıtı. Ancak General Motors, bu gidişatı değiştirerek önümüzdeki yıllarda pastadan Tesla'nın aldığından daha büyük bir dilim almak ve 'eski güzel günlerine' dönmek istiyor. Keza Tesla pazara giriş yapmadan önce GM, elektrikli otomobil piyasasında ABD'de lider konumdaydı.

Elektrikli ve otonom araçlara 2025'e kadar 27 milyar dolar yatırım:

Tesla'nın hisselerinin yükselişe geçmesi sonrası yatırımcıları da bu yeni planına ikna etmeye çalışan şirket, geçtiğimiz günlerde 2025 yılına kadar elektrikli ve otonom araçlara 27 milyar dolar harcama taahhüdünde bulundu.

Bununla da yetinmeyen şirket yine önümüzdeki beş yıl içerisinde dünya çapında 30 yeni elektrikli araç piyasaya süreceğini ve bunların üçte ikisinden fazlasının Kuzey Amerika'da satışa sunulacağını söyledi.

Yeni logo, şirketin 113 yıllık tarihindeki en büyük değişiklik:

General Motors, 113 yıllık tarihinde logosunda yalnızca beş büyük değişiklik yapmış. Bu yeni logo ise şimdiye kadar yapılan değişiklikler arasında en büyük ve en yenilikçi olanı. İlk bakışta bir mobil uygulama ya da akıllı telefon üreticisi logosu gibi görünen logo, şirketin geleceği için seçtiği elektrikli ve otonom araç yolunu temsil ediyor.

Logoda göze çarpan en büyük değişiklik, yıllar boyunca büyük olarak yer alan baş harflerin küçülmüş olması. M'nin yarattığı boşluk ise bir fiş görünümü ile elektrikli araçlara gönderme yapıyor.