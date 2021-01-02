2020 yılı için hedefini 500 bir aracın teslimi olarak belirleyen elektrikli otomobil firması Tesla, hedefini çok ucundan kaçırdı. Yine de ulaştıkları sayı oldukça etkileyici.

Elektrikli otomobil sektörünün tartışmasız öncülerinden olan Tesla, yaşanan pandemiye ve diğer felaketlere rağmen 2020 yılında oldukça hırslı bir hedef belirlemişti: tam 500 bin araç satmak. Elon Musk'ın şirketi hedefi tamamen tutturamadıysa da oldukça yaklaştı.

Amerikalı firma, geçtiğimiz yıl tam 499 bin 550 aracın teslimatını gerçekleştirdi. Oransal olarak baktığımızda Tesla'nın hedef rakamın %99,91'i kadar araç satmayı başardığını görüyoruz. Tabii yılın kesin rakamlarının Ocak sonunda geleceğini ve o döneme kadar oranlarda binde 5'lik bir oynama olabileceğini de unutmamak gerekiyor.

En yakın rakibini bile katladı

Tesla, her ne kadar hedefini tutturamamış olsa da en yakın rakibinin bile 2 katından fazla araç teslimatı gerçekleştirdi. Çin'in BYD ve Almanya'nın Volkswagen gibi firmaları Tesla'nın oldukça arkasında kaldı. Bu başarıyı daha da etkileyici kılan nokta ise yılın ilk yarısında pandemi nedeniyle Tesla faaliyetlerinin neredeyse durmuş olması.

Ocak ayında yapılan açıklamalarda Tesla, Musk'ın hedefini rahatça geçebileceğini söylemişti. Sonrasında pandeminin küresel ölçekteki etkileri nedeniyle Çin'deki yeni fabrikada ve Kaliforniya, Fremont'taki fabrikada üretim bir süre durmak zorunda kalmıştı.

Elon Musk ise hedefinden vazgeçmediğini açıklamıştı. Mart ayından önce de Tesla, adeta meydan okurcasına Model Y SUV aracını piyasaya sürmüştü. Tesla yılın ilk çeyreğinde 88 bin 400, ikinci çeyreğinde 90 bin 650, üçüncü çeyrekte 139 bin 300 araç satışı gerçekleştirmişti. Ayrıca firma yıl boyunca kâr açıklamıştı.

Tesla yılın ikinci yarısında atak yaptı

Elon Musk, şirkete son çeyrekte yaptığı bir duyuruda herkesin araçları satmak için harekete geçmesini istemişti. Eleştirmenlerin hedeflerini imkansız olarak nitelemesine aldırmayan Musk, herkesten elinden geleni yapmasını istemişti. Firma yılın son döneminde sattığından daha fazla otomobil üretti ve henüz işlenmemiş satışlar da var.

Firma böylece 2019 yılına kıyasla en az 130 bin araç daha fazla satmayı da başarmış olacak. Elon Musk'ın hedefinin gerçekleşmesi durumunda büyük firmaların da elektrikli otomobilleri çok daha ciddiye alacaklarını söylemek mümkün.