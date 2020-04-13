Yapay zeka yazılımlarının makine öğrenimi ile birleşmesi sonucunda, gerçek olmayan insan yüzlerini üretme becerilerini daha önce görmüştük. Şimdi de bir şirket, söz konusu atılımı kullanarak dünyanın ilk sahte insan fotoğrafları kütüphanesini açtı. Kütüphanede yer alan insanlar sizden bizden biri gibi duruyor, ancak aslında gerçek değiller.

Yapay zeka kullandığımız neredeyse bütün mobil uygulamaların doğal bir parçası. Ancak günlük hayatta çoğu zaman sonuçlarını gözle göremiyor, bu nedenle varlıklarını sıradanlaştırıyoruz. Eğer bir yapay zeka yazılımı görsel işleme üzerine çalışıyorsa işin rengi değişiyor. Zira ürettiği sonuçlar somut bir şekilde görültüğü için şaşırıyoruz.

Daha önce Nvidia’nın gerçekte olmayan insan yüzlerini üreten yapay zeka yazılımına benzer bir şekilde pek çok girişim yapıldı. Siyasi liderlerin yüzlerini aslında yapmadıkları konuşmalara montajlanmasını sağlayan DeepFake ve insanların fotoğraflarını çıplak hale getiren DeepNude gibi çok sayıda örnek gördük. Şimdi de bir şirket daha önce gördüklerimizi ticari bir modele kavuşturdu.

Generated Photos isimli online fotoğraf kütüphanesinde 2 milyon sahte insan fotoğrafı var:

Üstelik tüm bu fotoğrafların hepsi satılık. Kütüphaneye girip fotoğraf gerçekçiliğine sahip dilediğiniz görüntüyü boş, beyaz ya da dilediğiniz renk arka planla satın alabiliyorsunuz. Elbette bu görüntüleri bastırıp duvara asmak için yatırım yapmıyorsunuz. Eğer bir reklam ajansıysanız reklam filmlerinde, afişlerde ya da sosyal medya gönderilerinde; eğer bir uygulama geliştiricisiyseniz uygulamanın içinde kullanıyorsunuz.

Sahiden gerçek insanlara ait fotoğraflar kullanmak yerine gerçeğinden ayırt etmenin zor olduğu fotoğraflar kullanmak, kişilik haklarını ihlal etmemek anlamına geliyor. Elbette dikkatli bakıldığında kütüphanedeki fotoğrafların gerçek olmadığı anlaşılabilir. Ancak bu sistemin gelişime açık olduğunu hatırlamamız gerek. Ayrıca görüntüler, sahte olduklarından haberdar olmayan insanların karşısına çıkmak için üretiliyor. Bu nedenle sosyal medyada durup dururken gelen arkadaşlık isteklerine daha da şüpheyle yaklaşmalısınız :)

Generated Photos kütüphanesine giderek, ücret ödemeden düşük çözünürlüklü görüntüler indirebilirsiniz. Ayrıca eğer profesyonel ve kurumsal kullanım yapacaksanız görüntü başına 2,99 dolar ödeme yapmanız gerekiyor. Hatta sizin kullandığınız görüntülerin başkası tarafından ele geçirilmesini istemiyorsanız, 8,97 dolar ödeyerek indirdiğiniz görüntünün kütüphaneden silinmesini sağlayabilirisiniz. Aylık 29 dolar ile de sınırsız kullanıma sahip olabiliyorsunuz.

İçinde bulunduğumuz bilgi kirliliği ve yalan haber çağında böyle servislerin kötüye kullanılmayacağını da kimse garanti edemez. Belki de sosyal medyada karşımıza çıkan trollerden bazıları, gelecekte tamamen yapay zeka tarafından yönetilen sahte ve eşsiz fotoğraflara sahip hesaplar olacak. Belki de çoktan öyle…