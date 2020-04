Sosyal Medya Trolü Nedir, Kimdir, Nasıl Başa Çıkılır?

Troller dikkat verdiğiniz zaman güçlenerek size ve topluma zarar veren paylaşımlar yapar, herhangi bir ilgi göstermez ve görmezden geldiğinizde ise ise çoğunlukla geri çekilirler. Sosyal medyadaki troller ile nasıl bir strateji izleyerek başa çıkabileceğinizi gelin bu yazıda etraflıca inceleyelim.

Sosyal medya trolü ne gemide kullanılan bir çeşit ağla yapılan trol avcılığına, ne bir bilgisayar oyunundaki trole ne de İskandinav mitolojisindeki o yaratıktır. Ancak tıpkı mitolojide saklanan troller gibi, internetteki çoğunlukla sahte kimliğinin arkasına gizlenerek çeşitli sorunların ve sosyal medya topluluğu arasında kargaşanın sebep olur.

Troll, çatışma ve tartışma yaratma niyetinde olan bir kişidir. Çoğunlukla öfkeli, sinirli ve yıkıcı bir yaklaşım izler ve çoğu zaman da kötü söz hakarete varan sözler söylemekten utanmaz. Genel olarak, troller sosyal ağlarda kendilerini rahat hissetmelerini sağlayan sahte kimlikler benimser. Kurbanlarını siber zorbalıkta olduğu gibi doğrudan bilmez, spontane seçer ve her an harekete geçebilirler.

Sosyal medya trolü kimdir?

Sosyal ağlarda gezen daha iyi bir işi olmadığı için milleti rahatsız etmeyi görev edinmiş bireylere verilen isme sosyal medya trolü denir. Gerçek bir sosyal medya trolü ile basitçe mizah kullanan biri arasında ayrım yapmak önemlidir. Herkesin bildiği anlamıyla yapılan mizah, trollerin arkasına gizlendikleri bir diğer duvar gibidir. Mizah yapan kişiyle sosyal medya trolü sık sık karıştırılır.

Kaç çeşit sosyal medya trolü var?

Birçok farklı sosyal medya trolü vardır, ancak en yaygın olaylardan bazıları; yazım hatalarını düzelten ev en küçük hata yapmanızı bekleyenler, herhangi bir anlam ifade etmeyen yorumlar yazan ve mesajları hiçbir değer sağlayanlar, herhangi bir yayın veya konu hakkında anlamsızca sürekli şaka yapanlar, ırkçılık, cinsiyetçilik, kadın düşmanlığı vb. konularda ortalığı karıştıranlar, web sitelerine girip negatif SEO saldırılarıları yapanlar ve fanatiklerdir.

Trollemek neye denir?

Trollemek, sosyal medyada açılan bazı sahte veya gerçek hesaplardan insanları kötün yönde etkilemeye çalışmak, kargaşa yaratmak ve yanlış sahte bilgi yaymak şeklinde açıklanabilir. Hassas konularda insanları karşı karşıya getirmek ve hararetli tartışmalara sebebiyet vermek, insanları birbirine düşürmek için uygun ortam hazırlama çabalarının hepsi trolleme olarak nitelendirilebilir. Fanatik düşünceleri olan bu sahte hesaptaki kimselerin çeşitli konularda aşırılık göstermesi ve insanlar arasında kaygı oluşturması hali sosyal medyada trolleme olarak kullanılan bir kavram olarak dilimize yerleşmiştir.

Sosyal Medya Trolü Nasıl Tespit Edilir?

1. Sohbeti yeterince keyfinizi kaçırıyor mu? Eğer cevebınız evet ise, üzülmeyin. İnternette insanların keyfini kaçırmaktan hoşlanan, huzursuzluk çin tohum eken bu trolle yalnız siz karşı karşıya gelmiyorsunuz. Kışkırtıcı tartışmalar yaratan, hakaret eden ve rahatsız edici mesajlar gönderen kişiler sosyal medya trolü olabilir.

2. Sosyal medyada üzerinde konuşulan konunun sürekli dışına mı çıkıyor? Sosyal medya trolleri platformlardaki sohbet kanallarında her daim aktif olup, topluluğu kızdırıcı,provoke edici mesajlar iletmeye ve konu başlığını dağıtmaya meyillidir. Forumlar, sosyal medya kanallarındaki canlı yayınlar, sohbet odaları, bir postun altındaki herhangi bri tartışma troller için uygun ortamlardır.

3. Sosyal medyada kullandığı dil provakatif bir dil mi? Bu kişilerin asla barışçıl bir dil kullanmasını beklemeyin. Her daim öfke kusan trollerin en iyi yaptığı şeylerden biri de provokatif bir dil ile ortalığa kaygı salmaktır.

4. Gizli veya sahte bir kimliği mi var? Bingo! Evet siz de şüphesiz, bir sosyal medya trolü ile karşı karşıyasınız.

Sosyal medya trolü hangi platformları tercih eder?

İnternetteki her sosyal medya platformunun kendine has bir trolü vardır. Her popüler tartışma konusunda kendine yer edinen sosyal medya trolleri yanlış bilgi verebilecekleri ve konuyu saptırabilecekleri ortam hazır olduğunda bu fırsatı yakalar ve neredeyse her yerde karşımıza çıkarlar. Fakat yoğunluğu platformları kullanıcı sayısı ile doğru orantılı olduğu için Instagram, Facebook ve Whatsapp'ta sayıları diğer platformlara nazaran oldukça fazladır. Ayrıca video yorumlarında, forumlarda, popüler bloglarda ve haber sitelerinin yorumlar bölümünde bolca trol yorumu ile karşı karşıya kalmak olasıdır. Instagram, trollerce en zengin mecralardan biridir. Çünkü Instagram’da çoğu kişi, herkese açık profil kullandığı için troller fotoğrafların altına kolayca yorum yazabilir.

Sosyal medya trolü ile nasıl başa çıkarsınız?

Birbirini anlamak, fikir alışverişi yapmak ve kendi görüşlerini aktarma gayretinde olan insanlar arasına sızan sosyal medya trolleri için en ideal çözümü websitesi, forum moderatörleri bulabilir. Belli bir ton dışına çıkan trollere fırsat vermeyerek ve yorumlarını yayına almayarak bir nevi kargaşayı engellemiş olurlar. Kişisel sosyal medya hesaplarındaki güvenlik ayarlarını gözden geçirmek de sizi sosyal medya trollerinden koruyabilir. Bu davranışın insanlara veya markalara karşı kullanılmasına bakılmaksızın, herhangi bir sosyal ağ tarafından trollemeye izin verilmez.

En popüler sosyal medya platformları Twitter, Instagram ve Facebook'un bu tür kötü niyetli davranışlarla ilgili farklı kuralları vardır, bu düzenlemelere uyulmalıdır veya sosyal ağlar bundan kaçınmak için önlemler alabilir. Ayrıca herhangi bir kullanıcıyı uygunsuz veya küfürlü davranışlar ile karşılaştığında, konu hakkında platformu bilgilendirmeye teşvik ederler.

Bonus: Sosyal Medya Trolünü Kontrol Altında Tutmak İçin 6 Pratik İpucu

Şahsınıza, kurumunuza hakaret, iftira vb. suçlamalarda bulunan trolleri adli mercilere şikayet etmekten çekinmeyin. Hesap güvenlik ayarlarınızı yeniden gözden geçirin ve troller hız kesmeden çoğalıyorsa hesabınızı gizli yapın. Ülke gündeminde sıcak gelişmeler oluyorsa, konu ile ilgili takiplerinizi güvenilir haber platformlarından yapın. Sizi tahrik eden sosyal medya trollerine asla cevap vermeyin. Her yorumu çok kafaya takmayın, unutmayın hayatta ciddiye alınacak daha bir dolu sorun var. İşi olmayan bir trolün canınızı sıkmasına izin vermeyin.

Dileriz bu yazı sosyal medyadaki troller ile nasıl başa çıkılacağı konusunda size fikir verir. Unutmayın, karşınızdaki trolün yapacak başka hiçbir işi yok, siz onun için üzülüp maruz kaldığınız trollemeyi kafanıza takmayıp, günlük rutininize hız kesmeden devam edebilir ve yararlı şeyler üretebilirsiniz. Bunu yapıp trole beklediği önemi vermediğinizde geri çekileceğini göreceksiniz. Ayrıca, sınırları aşan trollemeler için her zaman adli birimlere başvuru yapabileceğinizi de aklınızdan çıkarmayın.