Nvidia’nın yeni sitesi thispersondoesnotexist.com’da yapay zeka tarafından yaratılmış, gerçekte olmayan insanların portre fotoğrafları bulunuyor.

Yapay zekanın en inanılmaz özelliklerinden birisi, gerçekte var olmayan insanları kurgulayıp onlara insansı özellikler verebilmesi. Hayali insanlara bir konuşma şekli, kimlik, düşünme sistemi ve yüz veren yapay zekaların en ilginçlerinden ve en gelişmişlerinden birisi Nvidia’ya ait.

Nvidia genelde ekran kartlarıyla tanınsa da derin öğrenme ve yapay zeka konusunda da ciddi çalışmaları olan bir firma. Firmanın geliştirip insanlığa sunduğu son teknoloji ise yüz oluşturma yapay zekası oldu.

Nöral Ağ temelli olarak inşa edilen bu reklamcılık sisteminde yapay zekanın iş yükü farklı parçalara paylaştırılıyor. Bir kısım algoritmaları kullanarak bir şey (bizim örneğimizde fotoğraf) ortaya çıkarmaya çalışıyor. Bir diğer kısım ise görüntünün gerçek mi yoksa sahte mi olduğunu anlamaya çalışıyor. Görüntünün sahte olduğu anlaşılırsa görüntü oluşturma süreci yeniden başlıyor.

Nvidia’nın yeni sitesi için hazırlanan yapay zeka aslında epey gelişmiş, üzerinde çalışılmış bir sistem. Araştırmacılar konuyla ilgili bir makale bile yayımladılar. Bu makaleye göre sistem, katmanlar oluşturarak hareket ediyor ve görüntülerin kalitesi hakkında karar verebilmeyi sağlıyor.

Yani özetle yenile tuşuna basıp durarak gerçekçi ama aslında olmayan insanlara ait fotoğraflar oluşturmak mümkün.

Yapay zekanın gelecekteki kullanım alanlarının ucu bucağı yok. Hayal edilebilen her alanda yapay zeka kullanılabilecek. Nvidia sayesinde yapay zekanın bir de yüzü olacak.

Bahsettiğimiz bu siteye şuradaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz.