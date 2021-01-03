Android’de Gereksiz Dosyaları Silme İşlemi Nasıl Yapılır?

Gereksiz dosyalarla depolama alanı dolan ve donma, kasma gibi sorunlar yaratan Android cihazınız için gereksiz dosyaları silme işlemi yapabilir ve böylece cihazınızın performansını arttırabilirsiniz. Android gereksiz dosyaları silme işlemi nasıl yapılır, adım adım tüm detaylarıyla anlattık.

Tüm cihazlar gibi Android işletim sistemine sahip tablet, akıllı telefon gibi mobil cihazlar da sınırlı bir dahili depolama alanına sahiptir ve bu alan daraldıkça donma, kasma gibi farklı sorunlar ortaya çıkabilir. Android cihazınızda gereksiz dosyaları silme işlemi yaparak söz konusu sorunlardan kurtulmanız mümkün. Üstelik gereksiz dosyaları silme işlemini düşündüğünüzden çok daha kolay bir şekilde gerçekleştirebilirsiniz.

Peki, Android gereksiz dosyaları silme işlemi nasıl yapılır? İşlem için kullanabileceğiniz farklı yöntemler ve üçüncü taraf yazılımlar ama en basit ve güvenli yöntem, Google Files mobil uygulamasını kullanmaktır. Google tarafından geliştirilen uygulama, cihazınızdaki dosyaları yönetmenizi sağlamakla kalmıyor aynı zamanda başarılı bir gereksiz dosyaları silme işlemi gerçekleştiriyor. İşlem detaylarını adım adım anlattık.

Android gereksiz dosyaları silme nasıl yapılır?

Adım #1: Buradan Google Files mobil uygulamasını indirin.

Buradan Google Files mobil uygulamasını indirin. Adım #2: Uygulamayı açın.

Uygulamayı açın. Adım #3: Sol alt köşedeki Temizle butonuna dokunun.

Sol alt köşedeki Temizle butonuna dokunun. Adım #4: Önemsiz Dosyalar seçeneğine dokunun.

Önemsiz Dosyalar seçeneğine dokunun. Adım #5: Gereksiz Dosyaları Göster butonuna dokunun.

Gereksiz Dosyaları Göster butonuna dokunun. Adım #6: Temizlemek istediğiniz dosyaları seçin.

Temizlemek istediğiniz dosyaları seçin. Adım #7: Temizle butonuna dokunun.

Temizle butonuna dokunun. Adım #8: Açılan ekrandaki Temizle butonuna dokunarak işlemi onaylayın.

Açılan ekrandaki Temizle butonuna dokunarak işlemi onaylayın. Adım #9: Değişen bir süre sonunda gereksiz dosyaları silme işlemi tamamlanacak.

Adım #1: Google Files mobil uygulamasını indirin:

İşletim sistemi versiyonuna ve cihaza göre değişebilen bir şekilde Google Files mobil uygulaması yüklü olarak gelebiliyor. Eğer cihazınızda bu mobil uygulama bulunmuyorsa Play Store üzerinden uygulamayı cihazınıza indirebilirsiniz.

Adım #2: Uygulamayı açın:

Play Store üzerinden Google Files mobil uygulamasını indirdikten sonra açın. Kullanmaya başlamadan önce uygulama sizden Google hesap bilgilerinizle giriş yapmanızı isteyecek. Android cihazınızı kullandığınız hesap ile aynı hesap bilgilerinizi kullanarak mobil uygulamaya giriş yapınca kullanmaya hazır olacaksınız.

Adım #3: Sol alt köşedeki Temizle butonuna dokunun:

Play Store üzerinden indirdiğiniz Google Files mobil uygulamasına Google hesap bilgilerinizle giriş yaptıktan sonra uygulama sizden bazı onaylar ve senkronizasyon için süre isteyebilir. Bu işlemler sonucunda açılan ana ekranın sol alt köşesinde bulunan Temizle butonu ile gereksiz dosyaları silme işlemi için ilk adımı atın.

Adım #4: Önemsiz Dosyalar seçeneğine dokunun:

Google Files mobil uygulamasının ana ekranından Temizle butonuna dokunduğunuz zaman karşınıza çıkan ekranda Önemsiz Dosyalar seçeneğine dokunun. Burada önce hızlı bir temizlik yapabilirsiniz ancak detaylı bir gereksiz dosyaları temizleme işlemi için sıradaki adımları takip edin.

Adım #5: Gereksiz Dosyaları Göster butonuna dokunun:

Gereksiz Dosyaları Göster butonuna dokunduğunuz zaman karşınıza önbelleği işgal eden günlük dosyalar, geçici mobil uygulama dosyaları ve cihazınıza yüklü olan ancak çok sık kullanmadığınız mobil uygulamalara dair veriler çıkacak.

Adım #6: Temizlemek istediğiniz dosyaları seçin:

Google Files ile Android gereksiz dosyaları silme işleminin bu adımında silmek istediğiniz yani cihazınızdan temizlemek istediğiniz dosyaları doğru bir şekilde seçmelisiniz. Çünkü yapılan silme işleminin geri dönüşü olmayacak. Yanlış bir silme işlemi yapmamak için bu adımda son derece dikkatli olmalısınız.

Adım #7: Temizle butonuna dokunun:

Android cihazınızda bulunan gereksiz dosyalar arasından silmek istediklerinizi en doğru şekilde seçtikten sonra Temizle butonuna tıklayarak silme işlemini başlatabilirsiniz. Temizle butonuna dokunmadan önce seçimlerinizi dilediğiniz şekilde değiştirebilirsiniz.

Adım #8: Açılan ekrandaki Temizle butonuna dokunarak işlemi onaylayın:

Pek çok yazılım ve mobil uygulama gibi Google Files mobil uygulaması da silme işlemi konusunda emin olup olmadığınızdan emin olmak için son bir kez daha onay almak isteyecektir. Son onay ekranında da Temizle butonuna dokunduğunuz zaman gereksiz dosyaları silme işlemi geri dönülmez bir şekilde başlayacak.

Adım #9: Değişen bir süre sonunda gereksiz dosyaları silme işlemi tamamlanacak:

Son onay ekranındaki Temizle butonuna dokunduğunuz zaman temizleme işlemi başlayacak. Gereksiz dosyaları silme işlemi seçtiğiniz dosyaların boyutuna göre değişen bir sürede tamamlanacaktır. İşlem tamamlandıktan sonra yapmanız gereken başka bir adım kalmıyor. Belirli aralıklara bu işlemi tekrarlayabilirsiniz.

Android cihazlarımız biz farkında olmasak da pek çok gereksiz dosya ile dolabiliyor ve bu dosyalar biriktikçe cihaz performansını olumsuz yönde etkileyebiliyor. Android gereksiz dosyaları silme işlemini belirli aralıklarla uygulayarak cihaz üzerindeki yükü azaltabilir ve ömrünü uzatabilirsiniz.