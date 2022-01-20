Son zamanlarda gündemden düşmeyen Getir'in yaklaşık bir saattir mobil uygulamasına ve internet sitesine erişim sorunları yaşanıyor.

Online perakende uygulaması olan Getir, yaklaşık bir saattir mobil uygulamasına ve internet sitesine erişim sorunları yaşanıyor. Bu konu hakkında henüz bir açıklama yapmayan Getir, kullanıcılarını kızdırdı. Getir kullanıcıları adeta Twitter'a akın etti.

Yaklaşık 1 saattir Getir internet sitesinde erişim sorunu yaşanıyor

Getir'in internet sitesinde girmeye çalışıldığında kullanıcıları 503 Service Temporaily Unavailable yazısı karşılıyor. Peki bu 503 Service Temporaily Unavailable hatası ne demek?

Sunucu şu anda geçici bir aşırı yüklenme veya zamanlanmış bakım nedeniyle isteği karşılayamıyor, bu durum yük durumu azaldığında çözümlenmiş olacaktır. Ancak henüz resmi bir açıklama olmadığı için durumun hangisinden kaynaklı olduğunu da bilemiyoruz. Detaylar geldiğinde sizleri bilgilendirmeye devam edeceğiz.