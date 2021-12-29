Getir’in geçtiğimiz aylarda başlattığı ve kasım ayında Rekabet Kurumu’na başvuruda bulunduğu n11.com hisselerinin satın alınması konusu, bugün Rekabet Kurumu’nda onaylandı.

Günümüzde 9 farklı ülkede hizmet veren hızlı teslimat hizmeti Getir, kasım ayında Türkiye odaklı yeni bir gelişmeyle gündeme gelmişti. Rekabet Kurumu’nun internet sitesinde yer alan bilgilere göre Getir, sermaye artırımı yoluyla Türkiye’nin en popüler e-ticaret platformlarından biri olan n11.com’a hissedar olmak üzere başvuru yapmıştı.

Getir’in n11.com’un hisselerinin bir kısmını satın alma girişimi aslında birkaç aylık bir sürece dayanıyordu. Getir, bu gelişmeden birkaç ay önce satın alma işlemleri için kapsamlı inceleme sürecini başlatmıştı. Bugünse Getir ve n11.com arasındaki bu gelişme hakkında son karar verildi.

Getir’in n11.com’dan hisse almasına izin çıktı

Rekabet Kurumu’nun internet sitesinde yer alan Kurul kararlarına göre Getir Perakende Lojistik AŞ’nin, Doğuş Planet Elektronik Ticaret ve Bilişim Hizmetleri AŞ (n11.com) hisselerinin belirli bir kısmını sermaye artırımı yoluyla Doğuş Holding AŞ ve SK Planet Co. Ltd.’den devralması işlemine izin verildi.

Başarısını giderek artırmaya devam eden Getir, son olarak geçtiğimiz günlerde Türkiye’nin 81 ilinde hizmet vermeye başladığını duyurmuştu. Şirket, son olarak Chicago ve New York’ta da hizmet vermeye başlayarak ABD’ye açılmış, hizmet verdiği toplam ülke sayısını 9’a çıkarmıştı.