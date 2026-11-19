Jensen Huang, casusluk ve sadakatsizlik iddiaları konuşulurken Nvidia’dan ayrıldı. Sam Altman ise Huang’ın yanında durdu. Yapay zekâ devrimini Huang olmadan hayal etmenin zor olduğunu söyledi.

Dile kolay, 33 yıl. Jensen Huang, Nvidia’yı kurduğundan beri şirketin başındaydı. O yıllar içinde Nvidia dünyanın en büyük çip üreticisi oldu. Geçtiğimiz günlerde ise Çin bağlantılı casusluk ve sadakatsizlik iddialarının gündeme gelmesinin ardından Huang görevinden istifa etti. Şimdi konu yalnızca Nvidia’nın başına kimin geçeceği değil. Huang’ın gidişi, yapay zekâ sektöründeki dengeleri de değiştirebilir.

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ChatGPT’nin geliştiricisi OpenAI’ın CEO’su Sam Altman, Huang’la özel olarak konuştuğunu ve olup biteni yakından takip ettiğini anlattı. Huang’ın yaşadıklarını anlayabildiğini de söyledi.

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Altman o koltuğu kaybetmenin nasıl bir şey olduğunu iyi biliyor

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Kasım 2023’te OpenAI yönetim kurulu, kendilerine karşı her zaman dürüst davranmadığı gerekçesiyle Altman'ı görevden almıştı. O günlerde neler hissettiğini hâlâ hatırlıyor. Huang’ı bu kadar iyi anlaması da biraz bundan.

OpenAI Başkanı Greg Brockman da Huang’ın ailesiyle yakın dost olduklarını, bu dönemde yanlarında olduklarını söylemek için aileye bizzat ulaştıklarını anlattı.

Yapay zeka devrimi onsuz eksik kalır

Nvidia bugün yapay zekâ dünyasının merkezindeki şirketlerden biriyse bunda Huang’ın büyük payı var. Altman, iki şirket arasındaki ilişkinin nasıl başladığını şöyle anlattı: “Kurduğu şirket bizi çok erken desteklemeyi seçti ve biz de onu çok erken desteklemeyi seçtik. Bunun için son derece minnettarım.”

Nvidia kısa süre önce OpenAI’ın finansman turuna 30 milyar dolar yatırdı. Altman’a göre yapay zekâ sektörünün bugünlere gelmesinde bu kadar payı olan biri artık işin başında değilken aynı hırsla yola devam etmek kolay olmayacak.

Nvidia cephesinde kapılar tamamen kapalı

Huang’ın ayrılığını kabullenmeyenlerin sayısı az değil. Görevine dönmesi için başlatılan kampanya kısa sürede 200 bini aşkın imza topladı. Huang da geri dönmek istediğini saklamadı. Yönetim kurulu çağırırsa bundan “onur duyacağını” söyledi.

Huang’ın dönmesini isteyenler arasında Elon Musk da var, Donald Trump da. Musk, Nvidia’nın kararını “Michael Jordan’ı takımınızdan kovmaya” benzetti. Huang’ı kendi şirketinde işe almaktan mutluluk duyacağını bile söyledi.

Nvidia yönetim kurulu ise bu destek çağrılarına rağmen kararını değiştirmedi. Şirketin finansal sonuçlarını değerlendirmek üzere yatırımcılarla bir araya gelen kurul, Huang’ı göreve geri getirmeyi planlamadığını söyledi.