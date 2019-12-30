Gezegenlerin Kendi Etrafındaki Dönüş Hızı Karşılaştırması

James O'Donoghue isimli bir bilim insanı, Güneş Sistemi'nde bulunan gezegenleri bir araya getirdi. Oluşturduğu animasyonda tüm gezegenleri bir kürenin üzerine yerleştiren bilim insanı, gezegenlerin kendi etrafındaki dönüş hızlarının ne denli farklılıklar içerdiğini gözler önüne seriyor.

İçerisinde bulunduğumuz Güneş Sistemi, üzerinde yaşadığımız Dünya ile birlikte toplam 8 gezegen içeriyor ve devasa bir büyüklükte. Güneş Sistemi içerisinde bulunan her bir gezegen, kendisine ait özgün bir dönüş hızına, farklı uydulara ve kendine has özelliklere sahip.

James O'Donoghue isimli bir bilim insanı tarafından oluşturulan video, Güneş Sistemi içerisinde bulunan tüm gezegenleri tek bir küre üzerinde topluyor ve bu gezegenlerin dönme hızlarını kıyaslıyor. Böylelikle gezegenlerin sahip olduğu dönüş hızları arasındaki fark, kolaylıkla anlaşılabiliyor.

O'Donoghue, geçmişte NASA ve Japonya Uzay Ajansı (JAXA) bünyesinde çalışmalarını sürdürmüş bir bilim insanı. Boş zamanlarını gezegenlerle ilgili animasyonlar oluşturmak için harcayan O'Donoghue, bu kez biraz daha farklı bir video hazırlamaya karar vermiş. Üstelik bilim insanı, bu videoyu geçtiğimiz yıl hazırlamış ancak kimsenin ilgileneceğini düşünmemiş.

Bilim insanı, bu animasyonu oluştururken, gezegenlerin en ilgi çekici enlem kesitlerini seçmiş. Aslına bakacak olursak bu düşüncenin ispatını animasyonda da görebiliyoruz çünkü Güney Amerika ve Afrika, kürenin kuzey kesimine doğru yerleştirilmiş durumda. O'Donoghue, bu seçimleri tamamen bilinçli bir şekilde yapmış.

Sizlerle az sonra paylaşacağımız videoyu izlediğinizde, bazı gezegenlerin dönmüyor ya da ters yöne dönüyor gibi göründüğünü fark edeceksiniz. Alttan ikinci sıradaki Uranüs'ün saat yönünün tersine dönüyor gibi görünmesinin nedeni, bu gezegenin yaklaşık 90 derece eğimli olmasından kaynaklanıyor.

Animasyondaki kürenin üstten ikinci sırasında bulunan Venüs'ün ise dönmüyor olduğunu düşünebilirsiniz. Bunun nedeni ise Venüs'ün kendi etrafındaki dönüş hızının muhteşem derecede yavaş olması. Öyle ki Venüs, kendi etrafında bir kez döndüğünde Dünya'da tam 243 gün geçmiş oluyor. Dilerseniz artık sizleri, meraklı bir bilim insanı tarafından hazırlanan o video ile başbaşa bırakalım.

Gezegenlerin dönüş hızlarını karşılaştıran video