Gigabyte'ın Yüksek Bellekli RTX 30 GPU'ları Ortaya Çıktı

Tayvan merkezli donanım üreticisi Gigabyte'ın 20 GB'lık RTX 3080 de dahil olmak üzere daha yüksek bellekli RTX 30 serisi kartları ortaya çıktı. Yeni modellerin AMD RX 6900 XT'nin ardından piyasaya sürülmesi bekleniyor.

NVIDIA'nın yeni nesil RTX 30 serisi ekran kartlarını tanıtmasından bu yana GeForce RTX 3080 grafik kartının daha yüksek belleğe sahip modelinin olacağına dair dedikodular ortalıkta dolaşıyor. NVIDIA bu konuda sessizliğini korusa da üretim ortaklarından biri olan Gigabyte cephesinde yaşanan bir gelişme iddiaları doğrular nitelikte.

Videocardz tarafından sızdırılan bilgilere göre Gigabyte, RTX 3080'in 20 GB'lık versiyonunun yanında RTX 3070 ve 3060'ın da artırılmış belleğe sahip modelleri üzerinde çalışıyor. Bu noktada sızdırılan kartlar şu şekilde: RTX 3080 20 GB, RTX 3070 Super / Ti 16 GB ve RTX 3060 Super / Ti 8 GB.

Yeni modeller, AMD RX 6900 XT'nin ardından piyasaya sürülebilir:

Daha yüksek bellek kapasitesine sahip RTX 30 serisi ekran kartlarına dair söylentiler birkaç aydır ortalıkta dolansa da bu zamana kadar elle tutulur bir delil paylaşılmamıştı. Gigabyte cephesinde yaşanan bu sızıntı ise piyasaya sürülecek ürünlerin bellek ve modellerini açıkça belirten resmi bir kaynaktan alınmış ilk bilgi olarak karşımıza çıkıyor.

Yaşanan sızıntıda daha yüksek belleğe sahip RTX 30 serisi modellerinin ne zaman satışa sunulacağına dair herhangi bir bilgi bulunmuyor fakat sektöre yakın isimler, yeni kartların AMD'nin RX 6900 XT amiral gemisini piyasaya sürmesinden kısa bir süre sonra raflardaki yerini alacağını öne sürüyor. Bu modellerin fiyatlarının ne olacağını ise şimdilik bilemiyoruz.

Hem NVIDIA hem de AMD, üst düzey kartlarını 4K performansa odaklıyor ve dokular gittikçe büyürken grafik belleği de çok daha önemli bir hâl alıyor. Bunun bir sonucu olarak RTX 3090'da 24 GB, RTX 6900 XT'de ise 16 GB'lık bir bellek karşımıza çıkmıştı. İki şirket arasındaki rekabetin her geçen gün kızışması ve NVIDIA'nın yeni hamleleri, AMD'nin de ilerleyen dönemlerde 32 GB'lık bir modelle karşımıza çıkabileceğini gösteriyor.