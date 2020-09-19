Tarihi Zirveden Hızlı Düşen Apple, %22 Değer Kaybetti

2 Eylül’de tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşan Apple, o noktadan sonra adeta serbest düşüşe geçti. Firmanın piyasa değeri bu süreçte 500 milyar dolardan fazla düşüş gösterdi.

2 Eylül tarihinde Amerikalı teknoloji devi Apple, o güne kadar hiç olmadığı kadar değerli olmuş ve tarihi bir zirve elde etmişti. O noktadan sonra hızla değer kaybetmeye başlayan firma, piyasa değerinin 5’te 1’inden fazlasını yalnızca 12 işlem gününde kaybetti.

Firmanın hisseleri zirveye çıktığında hisse başı fiyatı da 137,98 dolar olmuştu. Daha sonra firma, hisselerinin 1’e 4 olarak bölüneceğini açıklamıştı. Böylece hisse fiyatı 4’te 1’ine düşerken toplam hisse sayısı 4 katına çıkıyordu. Son yapılan ürün tanıtım etkinliği de düşüşün hızlanmasına neden oldu.

Tanıtım etkinliği hayal kırıklığı oldu

Tim Cook’un yönetimindeki teknoloji devi, geçtiğimiz günlerde yaptığı etkinlikte hem yazılım hem de donanım olarak pek çok yeni ürün tanıttı. Bu yeni ürünler arasında Apple Watch Series 6, iPad Air, Apple One servisi gibi farklı cihazlar ve yazılımlar yer alıyordu.

Her ne kadar tanıtılan ürünler etkileyici olsa da insanların beklentisi yeni iPhone modellerini görmekti. Ayrıca Apple One için de hizmeti doğrudan telefonla ilişkilendirecek bir donanım olmaması önemli bir eksiklik olarak gösterildi.

Analistlere göre etkinlik, beklenenin oldukça altında kaldı. Bu durumun sebebi olarak da Apple’ın sunduğu paketlerin, insanların hali hazırda bağ kurdukları firmalardan Apple servislerine geçişinin sağlanmasının zorluğu gösterildi.

Piyasa kendini düzenliyor

Apple, düşüşlerden önce zirveye ulaşmış olsa da genel olarak teknoloji sektöründe bir balon oluşmakta olduğu gözlerden kaçmadı. Genelde yüksek teknolojiye yatırımlarla bilinen Nasdaq Borsası kendini düzenleme eğilimine girdikten sonra %10 kadar bir değer kaybı söz konusu olmuştu. Apple bu durumdan da olumsuz etkilendi.

Yine de teknoloji devi için bu düşüş yolun sonu falan değil. Hatta pek çok analist, firmanın geçmişteki ürünlerini ve sahip olduğu devasa gücü gerekçe göstererek Apple’ın bu noktalarda bir dip bulmasını ve sonrasında yeniden yükselişe geçmesini bekliyor.