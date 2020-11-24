Gigabyte, Dünyanın İlk Sıvı Soğutmalı Harici GPU'sunu Üretti

Bilgisayar donanım üreten Gigabyte, yeni Aorus RTX Gaming Box'ını duyurdu. Şirket, yaptığı açıklamada bunun dünyanın ilk sıvı soğutma sistemine sahip harici GPU'su olduğunu dile getirdi.

Tayvan merkezli bir donanım üreticisi olan Gigabyte, NVIDIA'nın yeni nesil RTX 3000 serisi ekran kartlarını kullanarak dünyanın ilk sıvı soğutmalı harici GPU'sunu ürettiğini duyurdu. Şirket, ürettiği bu yeni kutuyu ise Aorus RTX Gaming Box olarak adlandırdı.

Aorus RTX Gaming Box'ın içerisinde NVIDIA GeForce RTX 3090 ya da GeForce RTX 3080 yer alıyor. Masaüstü PC veya dizüstü bilgisayarlara bağlanabilen bu kutu, bir kere bağlandığında Thunderbolt 3 bağlantısıyla oyun ya da 3 boyutlu animasyonlar konusunda grafik verilerini besleyebiliyor.

Gigabyte'dan dünyanın ilk sıvı soğutmalı harici GPU'su

Şirket, geçtiğimiz sene de Aorus Gaming Box kutusu çıkarmıştı. Bu kutunun içerisinde NVIDIA'nın GeForce RTX 2080 Ti ekran kartı bulunuyordu ve şu an 2.272 dolar (vergisiz 18.069 TL) gibi bir fiyata sahip. Tabii bu harici ekran kartında da Aorus Waterforce soğutma sistemi bulunuyor ki bu sayede oldukça sessiz bir performans sergilemeyi başarıyor.

Gigabyte, yaptığı açıklamada daha stabil bir çalışma ve uzun kullanım ömrü için sadece GPU'da değil ayrıca VRAM ve MOSFET'te de iyileştirmeler yaptıklarını duyurdu. İçerisinde bulunan soğutma sistemi; büyük bakır bir plaka, 240 mm alüminyum radyatör, 2 adet 120 mm fan, pompa ve sıvı bloğu kullanıyor. Bu sistem sayesinde daha verimli bir soğutma ve daha düşük bir gürültü seviyesi elde ediliyor.

Kutuda ayrıca artık oyuncu donanımlarının vazgeçilmezi haline gelen RGB ışıklandırma da bulunuyor. Şirketin hedef kitlesi, dizüstü bilgisayarını güçlendirme isteyen kullanıcılar gibi duruyor. Şu an için Gigabyte'ın bu harici GPU'sunun ne zaman çıkacağı ve fiyatının ne olacağı konusunda herhangi bir bilgi bulunmuyor.