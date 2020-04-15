Yazılım geliştiricilerinin uğrak noktası GitHub, tüm temel özelliklerini kullanıcılar için ücretsiz hâle getirdi. GitHub'ın gerçekleştirdiği değişiklikler ve uyguladığı indirimler ile platform üzerinde ekip olarak çalışmak artık çok daha kolay.

Ürettiğimiz dosyaları başka kişilere aktarabilmek veya bu dosyaları geniş kitlelerle paylaşabilmek için internet üzerinde bu ihtiyaca karşılık veren bazı servisleri kullanıyoruz. Bu servisler, istediğimiz dosyayı dünyanın diğer ucundaki başka bir cihaza gönderebilmemize olanak tanıyor.

Amerika Birleşik Devletleri, California merkezli olan ve 2008 yılında kurulan GitHub, yazılım geliştiricilerinin sık sık ziyaret ettiği bir kod paylaşım platformu. Yazmış oldukları kodları ve programları GitHub üzerinde paylaşan geliştiriciler, diğer geliştiricilerin bu dokümanları kullanarak işlerini kolaylaştırmasını sağlıyor.

GitHub'ın temel özellikleri artık herkes için ücretsiz.

Bugün gerçekleştirdiği açıklamada GitHub şu anda ücretsiz plandaki hesaplar da dâhil olmak üzere tüm temel özelliklerin artık tüm kullanıcılar için ücretsiz olduğunu duyurdu. GitHub'ın açıklaması doğrultusunda sınırsız sayıda özel reponun (GitHub üzerindeki kodlara özel deponun), sınırsız sayıda ortak kullanıcı ile kullanılabilmesi mümkün hâle geldi.

GitHub'ın önemli özelliklerinin ücretsiz olmasının ardından şirketin otomasyon odaklı platformu olan GitHub Actions üzerinde aylık 2.000 dakikaya kadar kullanımlar da tamamen ücretsiz oldu.

GitHub, Ekip planında büyük indirim yaptı.

GitHub'ın ekipler için ödeme planı, bugüne kadar ekip üyesi başına 9 dolar ücretlendirme politikasına sahipti. Temel özelliklerin herkes için ücretsiz hâle getirildiğini içeren açıklamaları ile GitHub'ın ekipler için olan ödeme planının fiyatında da indirim gerçekleştirildi. GitHub Ekip planı, ekip üyesi başına 4 dolar olacak şekilde yeniden düzenlendi.

Yazılım sektöründe adı sıkça geçen platform GitHub'ın çıkar odaklı düşünmek yerine Dünya üzerindeki her bir geliştiricinin platforma erişim sağlayıp bilgi paylaşımı gerçekleştirebilmesine yardımcı olması, hayranları tarafından oldukça takdir edildi.