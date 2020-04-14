Robert Swirsky adlı bir programcı, yıllar önce yazdığı akademik bir makalede kullandığı kodun 1988 yapımı ilk Terminatör filminde kullanıldığını keşfetti. Görünüşe göre geleceğin robotları COBOL dilinde programlanmış.

Filmler her ne kadar fantastik ve bilim-kurgu temalı olsalar da gerçek hayattan esinleniyorlar. Hatta bazı kurgular, esinlenmenin de ötesine geçerek sahnelere doğrudan 'alıntılar' katabiliyorlar. İzleyiciler çoğu zaman fark etmese de dikkatli olanların gözünden kaçmıyor.

Programcı Robert Swirsky, kendisine gelen bir maille yıllar önce COBOL (Common Business Oriented Language) programlama diliyle yazdığı kodun ilk Terminatör filminde kullanıldığını keşfetti. Yazılım mühendisi John Graham-Cumming'den aldığı maille durumu fark eden Swirsky, kodun yer aldığı makaleyi paylaşarak, Terminatör filminde kullanılmasını ti'ye aldı.

Terminatör filminde keşfedilen kod

COBOL programlama dili ticaret alanında ve özellikle iş yerlerinin yönetimiyle ilgili konularda kullanılmak üzere tasarlandı. Robert Swirsky'ye göre Terminatör filminde kullanılan kod, 1984 yılının mayıs ayında yazdığı bir akademik makaleden alınmıştı. Aşağıdaki görebileceğiniz üzere makalede yer alan kod, Terminatör filminde robotların program arayüzünde kullanılmış.

Bir bilim-kurgu filminde kullanılan kodun akademik bir makaleden rastgele alınmış olması şaşırtıcı. Robert Swirsky, Twitter'dan yaptığı paylaşımla kodun filmde kullanıldığını bilmediğini açıkladı: "E-postayı alana kadar bu konuda hiçbir fikrim yoktu. Filmi gördüğümü ve 'HA! Geleceğin robotları COBOL kullanıyor' diye düşündüğümü hatırlıyorum. Ne yazık ki, haklı çıkmış olabilirim."

Swirsky, Terminatör filminin yapımcılarının kodun görüntüsünü makalenin hemen alt kısmındaki kaynak kodundan aldıklarını söylüyor. Programcı, yıllar önce Centronics 737 yazıcısından çıktısını aldığı makaleyi sonrasında dergilere baskıya gönderdiğini söylüyor. Aradan yıllar geçse de, bazı sırlar gizli kalmayabiliyor. Bilim-kurgu filmleri yapanlar, hayal gücünün sınırlarını zorlayamadıkları yerlerde bu tarz alıntılara yönelebiliyor.