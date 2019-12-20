İnternette anonimliği önemseyenler için yeni bir ekosistem geliştirildi. "Utopia" olarak isimlendirilen bu ekosistem, kullanıcıların gizliliğini sağlarken pek çok hizmeti de bir arada sunuyor.

Dünya büyük bir değişimin içerisinde ve bu değişim, hepimizi çok yakından ilgilendiriyor. Özellikle blockchain teknolojisinin yaygınlaşması ve bu bağlamda kripto para birimlerinin babası olarak kabul edilen Bitcoin'in ortaya çıkmasıyla birlikte dünyadaki değişim daha da hızlandı. Çünkü Bitcoin, tüm dünyanın ekonomik düzenini ciddi anlamda etkileyebilecek bir yapıya sahip ve günümüz bankalarını tamamen ortadan kaldırabilecek güçte.

Bugüne dek kripto para birimleriyle ilgili pek çok gelişme yaşandı. Kimi zaman Türkiye'de kimi zaman da diğer ülkelerde çeşitli kripto para birimleri üretilmeye çalışıldı, borsalar kuruldu ve kripto para birimlerinin hayatımıza girebilmesi için çeşitli girişimlerde bulunuldu. Sizlere şimdi bahsedeceğimiz bir yazılım ise internetteki anonimliğinizi sağlarken kripto para yatırımı yapmanıza da yardımcı oluyor.

Karşınızda Utopia

Utopia, pek çok işlemi aynı anda gerçekleştirebileceğiniz bir platformun yazılımı olarak düşünülebilir. Windows, Linux ve macOS platformlarında kullanılabilen bu yazılım, internet ortamında sizi tamamen anonim kılıyor. Verilerinizin bir şekilde sızdırılmasını engelleyen Utopia, başkalarının sizin üzerinizden para kazanmasının önüne geçiyor. Ayrıca Utopia ekosistemine dahil olan kullanıcılarla da bir araya gelmenize yardımcı oluyor.

Utopia ekosistemine ait olan yazılım; e-posta entegrasyonu, anlık mesajlaşma uygulaması ve e-cüzdan gibi hizmetleri barındırıyor. Utopia geliştiricileri tarafından hazırlanan Cyrpton isimli bir kripto para birimini kullanabileceğiniz bu ekosistemde, diğer kullanıcılardan para alabiliyor ya da onlara para gönderebiliyorsunuz. Üstelik bu işlemler yapılırken, kimliğiniz de tamamen gizlenmiş oluyor.

Utopia ile neredeyse tüm online işlemlerinizi anonim olarak gerçekleştirebilirsiniz

Utopia'nın etkili yanlarından bir tanesi de kripto para madenciliği yapıyor olabilmeniz. Madencilik, uzun zamandır kripto para yatırımcıları için önemli bir konu ve pek çok yatırımcı, kripto para madenciliği için gerekli çalışmaları yapmayı tercih ediyor. Bilgisayarlar üzerinden yapılabilen madencilik sayesinde yatırımcılar, bilgisayarlarının yaptıkları işlemlerle kripto para kazıyor ve kazanıyorlar.

Yeni nesil bir ekosistem olan Utopia'nın kullanıcılara sunduğu daha pek çok özellik var. Örneğin bu ekosistemi kullanarak sizin için önemli dosyaları yedekleyebiliyor ve gerektiği durumlarda bu belgeleri aktarabiliyorsunuz. Üstelik tüm bu işlemler yapılırken kişisel verileriniz Utopia yazılımlarına ya da herhangi bir sunucuya depolanmıyor.

Utopia’yı denemek isterseniz, buraya tıklayabilirsiniz.