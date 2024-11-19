Yerli Oyun Stüdyosu Gleam Games, Game District'e Satıldı

EverBlast ile adını duyuran yerli oyun stüdyosu Gleam Games'in hisselerinin büyük kısmı Game District'e satıldı.

Türk oyun firmaları, özellikle de mobil oyun geliştiriciler sık sık yabancı ülkelerdeki organizasyonlara satışlarla haberlere konu oluyor. Son olarak da EverBlast'ın geliştiricisi olan Gleam Games'in çoğunluk hissesi Game District'e satıldı. Satışın ardından Gleam CEO'su Eser Yoğurtçu'nun da Game District'te CSO olarak görev yapacağı açıklandı.

Eser Yoğurtçu, Berkay Bekil ve Furkan Bekil tarafından kurulan Gleam Games, geçtiğimiz yılın nisan ayında 1 milyon dolar yatırım almıştı. O dönemde firma bu yatırımı pazarlama stratejisini ve globaldeki varlığını güçlendirmek için kullanacağını açıklamıştı.

Miktar açıklanmadı

Gleam Games'in Pakistan merkezli mobil oyun şirketi Game District'e satışında finansal detaylar açıklanmadı. Yani firmanın ne kadar hissesinin kaç paraya el değiştirdiği konusunda bir bilgi bulunmuyor. Gleam Games'in yatırımcıları arasında ISTcapital, Fatih İşbecer, Fırat İşbecer, Ludus VC ve Tera Portföy gibi isimler yer alıyordu.

Gleam Games'in kurucu ortakları arasında yer alan CEO Eser Yoğurtçu, Game District ekibine CSO (Stratejiden Sorumlu Başkan) olarak katılıyor. Daha önce Zynga tarafından satın alınan Peak Games'te yer alıyordu. Seri girişimci, Temiz.co ve Mavikep adlı girişimlerin de kurucuları arasında bulunuyor.

Game District CEO'su Saad Hameed, Yoğurtçu'nun sektördeki başarılı geçmişinin firma için bir değer olduğunu söylerken, firmanın da puzzle oyun portföyünü genişletmeye hız kesmeden devam edeceğini ifade etti. Hameed, Türkiye ve Avrupa'daki diğer oyun stüdyolarıyla iş birliği yapmaya da hazır olduklarını söyledi.