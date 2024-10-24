Multiplayer kooperatif bir korku oyunu olan Alchemists, Steam'deki korku oyunu severlerini hedefliyor. Şirket, Ad Venture Digital tarafından 300.000$ değerleme üzerinden yatırım alarak önemli bir adım attı.

WASD GAME STUDIO, ilk oyunları olan Alchemists’i Steam’de erken erişimle oyun severlere sunmaya hazırlanıyor. Oyunun demosu şu anda Steam’de yayında.

Alchemists oyunculardan gelen geri dönüşler dikkate alınarak geliştirilmeye devam ederken erken erişim ile en kısa sürede piyasaya sürülmesi hedefleniyor. Erken erişim sürecinin ardından oyunun tam sürümüne geçiş için 5 aylık bir süre hedefleniyor. Bu süreçte, oyuna yeni haritalar eklenecek ve mevcut içerikler geliştirilerek zenginleştirilecek.

Korku türünde %40'a varan büyüme var

Steam, 2023 itibarıyla 130 milyon aktif kullanıcıya ulaşarak, dünya genelinde en popüler oyun platformlarından biri haline geldi. Korku oyunu türü, son yıllarda özellikle %40’a varan bir büyüme gösterdi. Bu durum, Alchemists gibi yeni projeler için büyük bir fırsat sunuyor.

Oyun sektörü, hızla büyüyen bir pazar olarak 2023 itibarıyla 200 milyar dolarlık bir değere ulaşmıştı. Gelişen teknolojiler ve artan oyuncu talepleri, bu alandaki yenilikleri ve fırsatları artırıyor. WASD GAME STUDIO, bu dinamik pazarda kendine sağlam bir yer edinmeyi hedefliyor.

Studionun kurucusu Caner Elmas, oyunlarına ve sektöre dair yorumlar yaptığı açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

‘’ Multiplayer korku oyunları, Twitch ve YouTube gibi platformlarda yayın yapan içerik üreticileri tarafından büyük bir ilgiyle karşılanıyor. Bu tür oyunlar , izleyicilere sürükleyici, eğlenceli ve heyecan dolu anlar sunarken, yayıncıların etkileşimini artırıyor. Her yayıncının da yeni içeriğe ihtiyacı olduğundan yeni çıkan oyunları mutlaka deniyorlar. Bu da oyunun doğal reklamının yapılmasını sağlıyor. Alchemists ile bu mecralar üzerinden geniş bir kitleye ulaşmayı hedefliyoruz.

Alchemists’in gelecekte geliştireceğimiz yeni oyunlarımızda bize çok önemli tecrübeler kazandırdığını söyleyebiliriz. Bu ilk oyunumuz ve globalde hedeflerimiz çok yüksek. Türkiye’den son yıllarda harika oyunlar çıkıyor ve globalde büyük başarılara ulaşan geliştiricilerimiz var. Hepsini yakından takip ediyoruz. Biz de bu ve bundan sonraki geliştireceğimiz oyunlarda listelerde en üst sıralarda yer almak için en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Steam’deki rekabetin çok yüksek olduğunun farkındayız. Oyunu erken erişimle çıkarmamızın nedeni oyuncuların isteklerine göre oyunu geliştirmeye devam etmek. Oyunlar tam sürüm olarak yayınlandığında ve önemli hatalar olduğunda oyuncular buna daha büyük tepkiler verebiliyorlar. Ama erken erişim olduğunu gördüklerinde oyunun sürekli gelişeceğinin farkında oldukları için destek olmaya devam ediyorlar. Burada en önemli konuların, güncelleme sürelerinin çok uzamaması ve oyuncuların geri bildirimlerinin dikkate alınmasının gerektiği olduğunu düşünüyorum.

Oyunun hikayesi kısaca şöyle; Simya ve kara büyüyü karşı karşıya getirmeye çalıştık. 1-4 kişi ile oyundaki bulmacaları çözüp 4 element ritüelini tamamlamanız gerekiyor. Bu sırada aletleri kullanıp canavardan kaçmalısınız. Etrafta bulunan ritüel parçalarını toplayıp 4 ritüeli tamamladığınızda canavarı yok ediyorsunuz. Arafta kalan arkadaşlarınızı da MedKit ile kurtarabilirsiniz. Jumpscare ve sesler ile ortamın gergin ve ürkütücü bir hale getirildiğini söyleyebiliriz. 3.Haritadan sonra Canavar ve bazı aletler değişebilir. Bunun üstünde şu an çalışıyoruz.