Global Innovation Award'ı Samsun'dan Bir Takım Kazandı

Bilim Kahramanları Derneği tarafından uzun yıllardır Türkiye'de de düzenlenen ve çocukların yenilikçi fikirlerini öne çıkaran FIRST LEGO League Challenge programının bir parçası olan Global Innovation Award'ın birincisi Samsun'dan TAKEVIANS takımı oldu. Takım, yenilikçi fikirleriyle 20 finalist takımı geride bıraktı.

FIRST isimli kâr amacı gütmeyen organizasyon tarafından her yıl düzenlenen FIRST LEGO League Challenge isimli uluslarası turnuva, farklı yaş gruplarından öğrencilerin dünya sorunları üzerinde araştırmalar yapmmasını, bu sorunlara yenilikçi çözümler bulmasını amaçlıyor.

Bu turnuvanın Türkiye ayağı da uzun yıllardır ‘Bilim Kahramanları Buluşuyor / FIRST LEGO League Challenge’ ismiyle Bilim Kahramanları Derneği tarafından düzenleniyordu. Şimdi ise FIRST LEGO Challenge programının bir parçası olan ve ABD’de düzenlenen Global Innovation Award’ın şampiyonu, 20 finalist takım arasından başarıyla çıkan bir Türk takımı oldu.

Samsun’dan TAKEVIANS takımı Global Innovation Awards’ın şampiyonu oldu

Özel Samsun TAKEV Anadolu Lisesi’nden çıkan TAKEVIANS isimli takım, ‘CARGO CONNECT’ teması kapsamında ürettikleri yenilikçi fikirleri ile Global Innovation Award etkinliğinde 20 takım arasından birinci olmayı başardı. Takım, Bilim Kahramanları Buluşuyor / FIRST LEGO League Challenge programı süresince geliştirdikleri projeleri ile 110 ülkeden on binlerce takım arasından öne çıkarak etkinliğin finaline katılmayı başarmıştı.

‘FIRST Global Award’ın ne olduğunu da kısaca açıklayalım. Bir ödül programı olarak düzenlenen ve girişimci, yenilikçi ve mucit gençleri desteklemeyi amaçlayan bu etkinlik, FIRST LEGO Challenge takımlarının gerçek dünyadaki sorunlara ilişkin buldukları yenilikçi çözümleri sergilemelerine olanak tanıyor.

TAKEVIANS takımı, ‘CARGO CONNECT’ teması kapsamında geliştirdikleri ‘Sürdürülebilir Paketleme’ ile ABD’de düzenlenen etkinliğe çevrim içi olarak katıldı. Takım, gezegenin sürdürülebilirliğine katkı sağlayacak fikirlerini 21-23 Haziran günleri arasında farklı alanlardan uzmanlardan oluşan jüriye sunumlarını yaptı. Bunun ardından da TAKEVIANS’ın, ambalajlarda kullanılan oluklu karton geometrisini değiştirerek yeni bir tasarımla aynı malzeme ile daha dayanıklı, deforme olma ve ezilme gibi sorunları ortadan kaldıran projesi birinci olmayı başardı.

Çocukların bir bilim insanı gibi çalışarak kazanımlar elde etmesi amaçlanıyor

Son olarak Bilim Kahramanları Buluşuyor / FIRST LEGO League Challenge’dan da bahsedelim. Bu program kapsamında 9-16 yaş arası gençlerin, 4-10 kişilik takımlar halinde, 10-14 haftalık bir süreç içerisinde her sene küresel sorunlara yönelik belirlenen temada bir bilim insanı gibi çalışarak değerli kazanımlar ve beceriler elde etmesi amaçlanıyor.

Şu ana kadar ülkemizde 18 yıldır düzenlenen programa 34.672 çocuğun katıldığı ve farklı alanlarda Türkiye’den birçok takımın uluslararası turnuvalara gitmeye hak kazandığı belirtiliyor. Örneğin, bu ay Avustralya’da online olarak gerçekleşen Asya Pasifik Uluslararası Turnuvası’nda İzmir Özel Çakabey Okulları’ndan çıkan Çakatech isimli takım, Robot Performans Birincilik Ödülü ve Şampiyonluk Ödülünü kazanmayı başarmıştı.