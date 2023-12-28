Glock tabancaların mucidi olarak bilinen Gaston Glock, 94 yaşında hayatını kaybetti. Mühendis, çok büyük bir işe imza atmış olmasına rağmen gizemli bir yaşantıya sahipti.

Dünya genelinde hem bireysel hem de silahlı kuvvetler bünyesinde en çok tercih edilen silahlardan Glock'un mucidi, hayatını kaybetti. Gaston Glock isimli mühendis, 94 yaşında hayata gözlerini yumdu. Konuyla ilgili duyuruda, ölüm nedenine ilişkin spesifik bir açıklama yapılmadı.

Gaston Glock, adı pek duyulmamış olsa da silah dünyası için önemli bir isimdi. 1980'li yıllarda Avusturya Ordusu için 9 mm'lik Glock'u tasarlayan mühendis, bu silah ile adını tarihe kazıdı. Bir şarjörde 18 mermi taşıması, nispeten hafif olması ve hızlı şarjör değişimi gibi avantajları, Glock'un dünya genelinde yaygınlaşmasını sağlamıştı. Glock şirketi tarafından yapılan açıklamada çalışmaların “onun ruhuyla devam edeceği” belirtildi.

Saddam Hüseyin bile Glock kullanmıştı

Gaston Glock'un icat ettiği tabanca, ünlü isimler tarafından da tercih edilmişti. Mesela o isimlerden bir tanesi, Irak'ın devrik lideri Saddam Hüseyin'di. Saddam Hüseyin, ABD askerleri tarafından yakalandığı zaman yanında bir Glock tabanca bulundurduğu ortaya çıkmıştı. Tabii Saddam Hüseyin gibi adı tüm dünyaya yayılmış isimlerin kullandığı bu tabanca, oldukça sıradan insanlar tarafından kullanılması nedeniyle daima eleştirilmişti.

Gaston Glock, sessiz ve gizemli birisiydi

Dünyanın en bilindik tabancalarından bir tanesini icat eden mühendis, özel hayatında ise gizemlerle dolu birisiydi. Öyle ki Gaston Glock'un net serveti bile tam olarak bilinmiyordu. Forbes, 2021 yılında 1,1 milyar dolarlık tahminde bulunmuştu. Ancak bununla ilgili bir doğrulama yapılmadı.

Gündemde nadiren adı geçen isimlerden biri olan Gaston Glock ile ilgili en ilginç olaylardan bir tanesi, 1990'lı yılların sonunda yaşanmıştı. Glock'un bir iş ortağı, mühendisi öldürtmek için bir kiralık katil tutmuştu. Gaston Glock, uğradığı çekiçli saldırıda kafasına 7 sert darbe almasına rağmen hayatını kaybetmemiş, üstelik kiralık katili bayıltana kadar dövmüştü. Glock, bu saldırı gerçekleştiğinde 70'li yaşlarındaydı...