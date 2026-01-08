Tümü Webekno
Gmail'e gelen bomba yapay zeka özellikleri duyuruldu [Video]

Google, Gmail’i Gemini yapay zekâ ile güçlendirdi. Yeni dönemde e-postalar özetleniyor, içerikler yazılıyor ve arama çok daha bağlamsal hâle geliyor.

Beyazıt Kartal Beyazıt Kartal / Product Content Manager

Google, Gmail’in resmen “Gemini çağına” girdiğini duyurdu. Yeni dönemde Gemini, kullanıcıların gelen kutusundaki e-postaları anlayarak özetler çıkarıyor, sorulara bağlamsal yanıtlar veriyor ve e-posta yazımında aktif rol üstleniyor.

Gemini sayesinde kullanıcılar artık uzun e-posta zincirlerini tek tek okumak zorunda kalmıyor. “Bu konuşmada ne konuşuldu?” gibi sorular sorulabiliyor, toplantı detayları veya önemli bilgiler saniyeler içinde özetlenebiliyor. Yanıt yazarken de Gemini, bağlama uygun taslaklar hazırlıyor.

Google, geçmişte Smart Reply ve Smart Compose gibi özelliklerle Gmail’i daha akıllı hâle getirmişti. Gemini’nin avantajı ise çok daha derin bağlam anlayışı sunması. Dezavantaj tarafında ise gizlilik hassasiyeti öne çıkıyor. Google, Gemini’nin yalnızca kullanıcı kontrolünde çalıştığını vurgulasa da Gmail’in geleceği artık net şekilde yapay zekâ merkezli.

