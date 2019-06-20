Gmail Uygulamasının Android Versiyonuna Karanlık Mod Geliyor

Son zamanlarda birçok uygulamasına karanlık mod özelliği ekleyen Google, Android cihazlardaki Gmail'e de karanlık mod eklemeye hazırlanıyor.

Google uygulamaları, son güncellemelerle yeniden tasarlandı ve bu tasarımlarda beyaz oldukça kullanılan bir renk ancak beyazı sevmeyenler için iyi haberler de var. Yakın zamanda Google; ana uygulamasına, Files by Google’a, Google Drive’a ve Google Keep’e karanlık mod ekledi. Eklemelere bakılırsa Gmail sıradaki isim olabilir gibi duruyor. Son çıkan Gmail APK’sinde sadece Ayarlar menüsünde etkin olsa da bir karanlık mod mevcut.

Yukarıdaki erkan görüntüleri, Gmail’in 2019.06.09 versiyonundaki karanlık modun ilk resimleri. Bu versiyondaki karanlık modun herhangi bir açma kapama tuşu yok. Ayrıca karanlık mod, ana menüde veya yan menülerde şu anlık etkin değil.

Gmail’in karanlık modu hakkında sadece bu kadar şey biliyoruz ancak bu bile karanlık mod bekleyenleri sevindirmeye yetecekmiş gibi duruyor.