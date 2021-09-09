Göbeklitepe'nin 'Dijital İkizi', İstanbul'da Sergilenecek

İnsanlık tarihi açısından son derece önemli bir yer olan Göbeklitepe, İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki BİMTAŞ tarafından dijital olarak modellendi. Göbeklitepe'nin ikizi olarak kabul edilen bu sanal gerçeklik ortamı, çok yakın bir zamanda İstanbul Kadıköy'de yer alan Müze Gazhane'de sergilenmeye başlayacak.

Yerleşik hayata geçişin ilk izlerini taşıyan ve çanak çömleksiz Neolitik dönemden kalıntılara sahip Göbeklitepe, sadece Türkiye'nin değil tüm dünyanın en önemli bölgeleri arasında yer alıyor. Uzak tarihe bir ışık tutan Şanlıurfa'daki bu yeri, artık İstanbul'da bulunanlar da inceleyebilecek.

BİMTAŞ tarafından dijital ikiz olarak modellenen sanal gerçeklik ortamında, Göbeklitepe'nin en ince ayrıntıları yer alacak. % 80 bindirme oranı ile çekilmiş bin 800 adet fotoğrafın 3 boyutlu ortama taşındığı bu dijital ikiz, Kadıköy Gazhane'de sergilenecek.

Dijital ikizde gerçekte yaklaşılamayan totem kabartmaları incelenebilecek

Göbeklitepe'nin dijital ikizi hakkında bilgiler veren İstanbul Planlama Ajansı Koordinatörü ve BİMTAŞ Genel Müdür Yardımcısı Nazım Akkoyunlu, dijital modelin son derece hassas detaylarla donatıldığını, insanların bu detayları gerçek Göbeklitepe'ye göre daha yakından görebileceklerini dile getirdi.

Akkoyunlu'nun açıklamasında şu detaylar yer aldı; "Etrafında dolanırken göremeyeceğiniz detayları aslında bu kopya üzerinden görebiliyorsunuz. Son derece hassas bir modele sahip. Normalde bu alanın etrafında bir platform var, dolayısıyla içeriye adım atamıyorsunuz ama burada, aslında taşların dibine kadar gidip, totem kabartmaları inceleyebileceğiniz ve detaylar üzerinde fikir yürütebileceğiniz bir çalışma elde etmiş oluyorsunuz. Büyük olasılıkla Müze Gazhane içerisinde böyle bir etkinliği, çok kısa bir süre içerisinde sizlerle paylaşacağız."