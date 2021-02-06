Göbeklitepe'deki Monolit Hakkındaki Çalışmalar Devam Ediyor

Dün Göbeklitepe'de keşfedilen gizemli monolit hakkındaki çalışmalar devam ediyor. Ekipler, monolitin kimler tarafından getirildiğini araştırıyor. Çalışmalar, henüz sonuç verebilmiş değil.

Geçtiğimiz haftalarda farklı ülkelerde ortaya çıkan monolitleri tartışmışken dün bir monolit, tarihin en eski yerleşim yeri Şanlıurfa Göbeklitepe'de kendisini gösterdi. Örencik Mahallesi yakınlarındaki bir tarlada görülen 3 metre uzunluğunda ve 45 santimetre genişliğindeki monolitin üstünde Göktürk alfabesiyle yazılmış bir yazı da bulunuyordu.

Bu ifade Türkçe'ye çevrildiğinde "Ay'ı görmek istiyorsan gökyüzüne bak" ifadesi çıkıyordu. Monolitin kim tarafından ve ne amaçla araziye dikildiğine yönelik çalışmalarsa henüz sonuçlanabilmiş değil. Monolitin ortaya çıkması, kentte sokağa çıkma yasağının ihlal edilmesine de neden oldu. Birçok vatandaş, monolit ile fotoğraf çektirdi.

Çalışmalar devam ediyor:

Monolitin gizeminin çözülmesi için İl Jandarma Komutanlığı, özel bir ekip kurdu. Bu ekip, monolitin ilk olarak 4 Şubat gecesi bulunduğu yere getirildiğini belirledi. Ekipler, mahalle sakinlerine başvurmanın yanı sıra Göbeklitepe Örencik Mahallesi yakınlarındaki ve bölgeye ulaşımın sağlandığı güzergâh üzerindeki mobese ve güvenlik kameralarını incelemeye aldı.

4 Şubat'tan itibaren tüm kayıtları inceleyen ekipler; kamyon, kamyonet ve kapalı kasa tüm araçları titiz bir şekilde tek tek tarıyor. Araçlardaki en küçük ayrıntıyı bile değerlendiren ekipler, bölgeye gelen araç plakalarından metal bloğun kimler tarafından getirildiğini saptamaya çalışıyorlar.

Dünya genelindeki monolit heyecanı, Kasım 2020'de ABD'nin Utah eyaletinde ıssız bir yerin ortasında keşfedilen monolitle birlikte başlamıştı. Bir grup araştırmacı tarafından helikopterle keşfedilen monolit, 2001: Bir Uzay Macerası filmindeki monolite fazlasıyla benziyordu. Bunun ardından Romanya'da da yeni bir monolit kendisini göstermişti.