Göbeklitepe'de Gizemli Bir Monolit Ortaya Çıktı

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Son dönemlerde dünyanın farklı yerlerinde tespit edilen gizemli monolitlerden biri bu kez dünyanın en eski yerleşim yerlerinden olan Göbeklitepe'de ortaya çıktı. Ekipler, 3 metre uzunluğundaki metal bloğun bölgeye nasıl geldiğini araştırıyor.

Daha önce dünyanın çeşitli yerlerinde ortaya çıkan gizemli monolitlere benzeyen 3 metre yüksekliğinde bir metal blok, şimdi de Türkiye'nin güneydoğusundaki dünyanın en eski kült yapılar topluluğuna ev sahipliği yapan Şanlıurfa, Göbeklitepe yakınlarında ortaya çıktı.

12 bin yıllık geçmişiyle 'tarihin sıfır noktası' olarak da nitelendirilen Göbeklitepe'nin bulunduğu Örencik Mahallesi yakınlarındaki bir tarlada ortaya çıkan metal blok kim ya da kimler tarafından dikildi bilinmiyor. Bu konudaki araştırmalar devam ediyor.

Üzerinde Göktürk alfabesiyle "Ay'ı görmek istiyorsan gökyüzüne bak" yazıyor:

Göbeklitepe monolit

3 kenarı bulunan, 3 metre uzunluğunda ve 45 cm genişliğinde olan monolitin üzerinde yazan yazı görenleri şaşırttı. Araziye dikilen monoliti gören mahalleli durumu jandarmaya bildirirken ihbar üzerine bölgeye gelen ekipler, çevrede önlem aldı ve ardından Kültür ve Turizm İlk Müdürlüğü ekipleri blok üzerinde inceleme yaptı.

Yapılan incelemeler sonucunda monolitin üzerinde Göktürk alfabesiyle "Ay'ı görmek istiyorsan gökyüzüne bak" yazıldığı belirlendi. Güvenlik güçleri, daha önce ABD ve Romanya'da tespit edilen monolitlere benzerliği ile dikkat çeken metal bloğun ne amaçla araziye dikildiğinin belirlenmesine yönelik çalışmalar başlattı.

Göbeklitepe monolit

İlk olarak ABD'de ortaya çıkmıştı:

Son dönemlerde bir hayli popüler olan monolitlerden ilki, Kasım 2020'de ABD'nin Utah eyaletinde ortaya çıkmıştı. Monolitin tespit edildiği bölgenin çorak arazi olması ve hiç kimsenin yaşamaması, 3 metre uzunluğundaki bu blokun nasıl oluştuğu ve oraya nasıl geldiği konusunda soruların sorulmasına neden olmuştu.

Göbeklitepe monolit
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Benzer nesneler, ilerleyen dönemlerde Romanya ve Kanada'da da görülmüştü. Bu gizemli nesneleri kimin yerleştirdiği hâlâ bilinmezken komplo teorisyenleri, dünya dışı varlıkların nesneleri bu bölgelere bırakmış olabileceğini öne sürüyor.

Kaynak : https://www.sozcu.com.tr/2021/gundem/gobeklitepede-gizemli-metal-blok-6245399/?utm_source=dahafazla_haber&utm_medium=free&utm_campaign=dahafazlahaber
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