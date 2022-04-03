İTÜ’nün ilk uluslararası etkinliği olan ve 13 yıldır büyük ilgi gören GOBI, bu yıl da birbirinden değerli konuşmacılar eşliğinde 11-12-13 Nisan tarihlerinde düzenlenecek.

İstanbul Teknik Üniversitesi Yatırım Kulübü tarafından 13 yıldır düzenlenen ve 2009 yılında ‘En İyi Uluslararası Organizasyon’ ödülünü alan GOBI, bu yıl da yine kapılarını sizler için açıyor.

İTÜ’nün ilk uluslararası öğrenci zirvesi lan GOBI, her yıl dünya çapında tanınan C-Level konuşmacılar ve sıra dışı söyleşileri ile dikkat çekmeyi başarıyor.

Bu yıl yine dev isimler konuşmacı olarak yer alacak

Her yıl çeşitli workshoplar, case study’ler, iş ve staj imkanları sunan GOBI, bu yıl da Daniel Kammen, Alp Köksal, Doç. Dr. Dicle Yurdakul gibi pek çok dev isim ile dünya çapında hayatımızı etkileyen güncel konuların konuşulacağı bir ortam hazırlıyor.

Her yıl olduğu gibi bu yıl da zirve süresince panellerde ve akşam etkinliklerinde ‘Gobist’ adı verilen yabancı öğrenciler de etkinlikte yer alacak.

11-12-13 Nisan tarihlerinde İTÜ Maçka Kampüsü Mustafa Kemal Amfisinde ve internet ortamında düzenlenecek olan GOBI hakkında daha fazla bilgi almak ve etkinliğe kaydolmak için burada bulunan bağlantıyı kullanabilirsiniz.