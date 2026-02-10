Prime Video'nun God of War Dizisinde Atreus'u Kimin Oynayacağı Belli Oldu

Prime Video'nun God of War dizisinde ana karakterlerden olacak Atreus'u kimin oynayacağı belli oldu.

Dünyanın en çok sevilen oyun serilerinden biri olan God of War, Amazon’un film ve dizi hizmeti Prime Video tarafından dizi olarak uyarlanıyor. 2018’de çıkan yeni oyunları anlatacak dizi için heyecanlı bekleyiş sürerken son zamanlarda önemli gelişmeler yaşanmış ve oyuncu kadrosu yavaş yavaş şekillenmeye başlamıştı.

Dizide ana karakter Kratos’u Ryan Hurst’un canlandıracağını görmüştük. Onun yanı sıra diğer oyunculardan bazıları da açıklanmıştı. Şimdi ise Kratos’tan sonraki en önemli karakter olan oğlu Atreus’u kimin oynayacağı açıklandı.

Callum Vinson, Atreus’a hayat verecek

Long Bright River, The Night Agent, Poker Face gibi dizilerde oynayan 12 yaşındaki aktör Callum Vinson’ın God of War dizisinde Atreus’a hayat vereceği açıklandı. Bu genç oyuncu, Kratos’un oğlunu oynayacak hikâyenin merkezinde yer alacak. Atreus, neredeyse tamamen annesi tarafından bir ormandaki kabinde yetiştirilen 10 yaşında bir çocuk. Annesinin ölümünün ardından babası Kratos ile kalıyor ve oyunlarda gördüğümüz hikâye başlıyor.

God of War dizisinin şu ana kadar açıklanan kadrosundan bahsedelim. Ryan Hurst Kratos’u, Callum Vinson Atreus’u canlandıracak. Bunlar dışında Max Parker Heimdall olarak, Ólafur Darri Ólafsson Thor olarak, Mandy Patinkin Odin olarak, Alastair Duncan Mimir olarak, Danny Woodburn ve Jeff Gulka ise Brok ve Sindri kardeşler olarak karşımıza çıkacak.

2 oyunu konu edinecek dizi şimdiye kadar 2 sezonluk onay aldı. Daha da uzayıp uzamayacağını bilmiyoruz. Yaratıcılığını Ronald D. Moore üstleniyor. Çekimlerin bu yıl başlamasını bekliyoruz. Ne zaman yayımlanacağı konusunda ise bilgi yok.