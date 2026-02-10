Tümü Webekno
Farklı Kategorilerde Günün Öne Çıkan İndirimleri! Protein Ocean'da indirim! CASEDOIT'te 4 al 2 öde!

Kategoriler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim
  1. Webtekno
  2. Sinema ve Dizi Haberleri ve İçerikleri

Prime Video'nun God of War Dizisinde Atreus'u Kimin Oynayacağı Belli Oldu

Prime Video'nun God of War dizisinde ana karakterlerden olacak Atreus'u kimin oynayacağı belli oldu.

Prime Video'nun God of War Dizisinde Atreus'u Kimin Oynayacağı Belli Oldu
Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

Dünyanın en çok sevilen oyun serilerinden biri olan God of War, Amazon’un film ve dizi hizmeti Prime Video tarafından dizi olarak uyarlanıyor. 2018’de çıkan yeni oyunları anlatacak dizi için heyecanlı bekleyiş sürerken son zamanlarda önemli gelişmeler yaşanmış ve oyuncu kadrosu yavaş yavaş şekillenmeye başlamıştı.

Dizide ana karakter Kratos’u Ryan Hurst’un canlandıracağını görmüştük. Onun yanı sıra diğer oyunculardan bazıları da açıklanmıştı. Şimdi ise Kratos’tan sonraki en önemli karakter olan oğlu Atreus’u kimin oynayacağı açıklandı.

Callum Vinson, Atreus’a hayat verecek

of

Long Bright River, The Night Agent, Poker Face gibi dizilerde oynayan 12 yaşındaki aktör Callum Vinson’ın God of War dizisinde Atreus’a hayat vereceği açıklandı. Bu genç oyuncu, Kratos’un oğlunu oynayacak hikâyenin merkezinde yer alacak. Atreus, neredeyse tamamen annesi tarafından bir ormandaki kabinde yetiştirilen 10 yaşında bir çocuk. Annesinin ölümünün ardından babası Kratos ile kalıyor ve oyunlarda gördüğümüz hikâye başlıyor.

God of War dizisinin şu ana kadar açıklanan kadrosundan bahsedelim. Ryan Hurst Kratos’u, Callum Vinson Atreus’u canlandıracak. Bunlar dışında Max Parker Heimdall olarak, Ólafur Darri Ólafsson Thor olarak, Mandy Patinkin Odin olarak, Alastair Duncan Mimir olarak, Danny Woodburn ve Jeff Gulka ise Brok ve Sindri kardeşler olarak karşımıza çıkacak.

2 oyunu konu edinecek dizi şimdiye kadar 2 sezonluk onay aldı. Daha da uzayıp uzamayacağını bilmiyoruz. Yaratıcılığını Ronald D. Moore üstleniyor. Çekimlerin bu yıl başlamasını bekliyoruz. Ne zaman yayımlanacağı konusunda ise bilgi yok.

HBO İmzalı Baldur's Gate Dizisi Geliyor! The Last of Us Dizisinin Yaratıcısı Çekecek HBO İmzalı Baldur's Gate Dizisi Geliyor! The Last of Us Dizisinin Yaratıcısı Çekecek
Amazon Prime

YORUMLAR

(0)
Yorumunuz minimum 30 karakter olmalıdır. (0)
Henüz yorum yok. İlk yorumu sen yaz!
most-read-title

EN ÇOK OKUNANLAR

Şubat 2026 BMW Fiyat Listesi: X1'in Ucuz Versiyonu Türkiye'de!

Şubat 2026 BMW Fiyat Listesi: X1'in Ucuz Versiyonu Türkiye'de!

Çok Uygun Fiyata 120 Hz Ekran ve 6500 mAh Batarya Sunan TCL K70 Serisi Tanıtıldı

Çok Uygun Fiyata 120 Hz Ekran ve 6500 mAh Batarya Sunan TCL K70 Serisi Tanıtıldı

Şubat 2026 Volvo Fiyat Listesi: En Ucuz Volvo EX30'a Zam Geldi!

Şubat 2026 Volvo Fiyat Listesi: En Ucuz Volvo EX30'a Zam Geldi!

Şimdiye kadarki en "insansı" robotlardan biri olan Moya tanıtıldı [Video]

Şimdiye kadarki en "insansı" robotlardan biri olan Moya tanıtıldı [Video]

[6-9 Şubat] 3.500 TL Değerindeki 3 Oyun Bu Hafta Sonu Steam'de Ücretsiz

[6-9 Şubat] 3.500 TL Değerindeki 3 Oyun Bu Hafta Sonu Steam'de Ücretsiz

Türkiye'de Üretilen Otomobil SWM G01 Pro Satışa Sunuldu: İşte Fiyatı ve Özellikleri!

Türkiye'de Üretilen Otomobil SWM G01 Pro Satışa Sunuldu: İşte Fiyatı ve Özellikleri!

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Anasayfa Haber Video Favorilerim En Çok Okunanlar En Çok Paylaşılanlar En Çok İzlenenler
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim
Mackolik MatchEndirect Mynet Onedio Webtekno Yemek.com