God of War Geliştiricisi; PlayStation 5 Şubat Ayında Geliyor

E3 2020 oyun fuarına katılmayacağını belirten Sony, PlayStation 5 konsolunun ne zaman satışa sunulacağına dair henüz resmi bir açıklamada bulunmadı ancak God of War geliştiricisinin de aralarında bulunduğu bazı kaynaklar, PS5'in gelecek ay duyurulacağına işaret ediyor.

Sony, yılın en büyük oyun fuarı olan E3 2020’ye katılmayacağına birkaç gün önce yaptığı bir açıklamada kesinlik kazandırdı. Bildiğiniz üzere Sony’nin yeni konsolu PlayStation 5, bu yıl oyun severlerle buluşuyor. Sony de yakın zamanda düzenleyeceği bir etkinlikte PlayStation 5’in açılışını yapacağına onay getirdi. PlayStation 4’ün de 2013 yılının Şubat ayında satışa sunulduğunu göz önünde bulundurursak, Sony’nin yine benzer bir strateji izleyeceği ön görülebilir. Buna ek olarak, geçtiğimiz günlerde iki farklı kaynak PS5’in gelecek ay oyun severlerle buluşacağına işaret etti. Şimdi de oyuncuların yakından tanıyor olabileceği bir kaynak daha PS5’in şubat ayında duyurulacağını iddia ediyor.

God of War ve Twisted Metal oyunlarının geliştiricisi David Jaffe, bir Twitter gönderisinde PlayStation 5’in 4 hafta içinde duyurulacağını belirtti. Jaffe’nin birçok kaynaktan daha fazla bilgi sahibi olabileceğini düşünürsek, bu iddiadaki doğruluk payının oldukça fazla olduğu söylenebilir.

PlayStation 5, şubat ayında duyurulabilir:

Jaffe, PS5’in tam olarak hangi tarihte satışa sunulacağına dair herhangi bir bilgi paylaşmadı ancak Sony’nin, tıpkı PS4’deki gibi bir strateji izleyeceğini ve 4 haftadan kısa bir süre içinde PS5’in duyurulacağını açıkça belirtti. Yukarıda da belirttiğimiz gibi Sony, E3 2020 oyun fuarına katılmayacağına dair kesin bir açıklamada bulundu. Bu nedenle PS5’in 2020 yılının erken zamanlarında duyurulacak olması hiç de uzak bir ihtimal değil.

Jaffe’nin iddialarından yola çıkarak PlayStation etkinliğinin 15 Şubat tarihine yakın bir zamanda gerçekleşeceği tahmin edilebilir. Fakat şu ana kadar PS5 konsolu hakkında oldukça fazla bilgi ortaya sunan başka bir kaynak da PlayStation etkinliğinin 5 Şubat tarihinde gerçekleşeceğine işaret ediyor. Sony, bir basın toplantısına dair henüz hiçbir açıklamada ya da davette bulunmadı ancak şubat ayına yaklaştıkça PS5 hakkında yeni gelişmeler olması kaçınılmaz gibi görünüyor. Son gelişmelerden haberdar olmak için bizi takipte kalın.