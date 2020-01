PlayStation'dan PS5 Sloganına İpucu Niteliğinde Değişiklik

PlayStation'ın resmi sosyal medya hesabında yapılan bir değişiklik dikkat çekti. Ünlü oyun devinin Avrupa ayağının Twitter hesabında şirketin sloganı, öncekilerden farklı olarak "It's time to play" (Oyun zamanı) oldu.

PlayStation, şirket sloganını değiştirecek gibi görünüyor. PS4 nesli boyunca şirketin kullandığı sloganlar "For the Players" (Oyuncular İçin) ve "Best Place to Play" (Oyun Oynamak İçin En İyi Yer) şeklinde karşımıza çıkmıştı. Bununla birlikte sosyal medya kullanıcıları ilginç bir noktaya dikkat çekti: PlayStation Avrupa Twitter hesabında, şirketin sloganı "It's time to play" (Şimdi oyun zamanı) olarak değişti.

Slogan değişikliğinin sosyal medya hesabına taze bir görünüm sağlamayı amaçladığı düşünülse de slogana yakından bakıldığında "Şimdi oyun zamanı"nın PS5'in sloganı olduğu şüphesi kuvvetleniyor. Bir hafta önce 4chan'de büyük bir PS5 sızıntısı yayılmıştı. 4chan'in isimsiz ve anonim kullanıcılarının gönderilerine pek güvenilmediği için, birçok ciddi medya kuruluşu PS5 hakkındaki söylentileri pek ciddiye almamıştı.

4chan'deki slogan tahmini doğru olabilir

4chan'deki bilgilere kuşkuyla yaklaşılsa dahi bahsi geçen 4chan belgelerinde PS5'in sloganının "Şimdi oyun zamanı" olduğu yazıyordu. Twitter hesabındaki slogan değişikliğiyle birleştirilince, 4chan'deki iddianın doğru olduğu düşünülüyor.

4chan'deki sızıntının önemli noktaları şunlardı:

PS5 tanıtım etkinliği 5 Şubat 2020 tarihinde yapılacak

PS5 piyasaya Ekim 2020'de sürülecek

PS5'in fiyatı tek model için 499 dolar olacak

PS5 çıkış oyunları arasında Gran Turismo 7, MLB The Show 21, Demon's Souls Remastered, Godfall, Legendz (Sony Santa Monica Studio'dan yeni IP ile birlikte) yer alacak

PS5 tanıtım etkinliğinde tanıtılacak oyunlar: Zero Dawn sequel, Marvel'in Spider-Man serisinin devamı, Naughty Dog'dan yeni bilim kurgu IP'si , SIE Japan'dan yeni IP, London Studio'dan yeni IP, Final Fantasy XVI, yeni Resident Evil

PS5, Xbox Series X ile "neredeyse eşit", Series X daha pahalı ve PS5 daha ucuz Xbox "Lockhart"tan daha güçlü

PS5 sloganı "It's time to play" (Şimdi oyun zamanı) olacak

Bununla birlikte 4chan belgelerinde doğru olmayan noktalar da var. Örneğin Sony, E3 2020 fuarına katılmayacağını açıkladı ancak belgelerde bu fuarı katılım sağlanacağı iddia ediliyordu.