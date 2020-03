GOG'dan The Witcher İçin Etkileyici Kampanya

Popüler çevrimiçi oyun platformlarından GOG, The Witcher hayranlarını sevindirecek özel bir kampanya başlattı. Platform, bu kampanya kapsamında The Witcher'a ait onlarca benzersiz içeriği ücretsiz olarak sunuyor.

Video oyun sektörünün yaygınlaşmasıyla birlikte popüler hale gelen çevrimiçi oyun platformları, zaman zaman önemli kampanyalarla karşımıza çıkıyorlar. Şimdiyse çok uzun zamandır hayatımızın içerisinde olan GOG, bir bahar kampanyası başlattı ve bu kampanya kapsamında onlarca oyunu devasa indirimlerle karşımıza çıktı. Sadece indirim yapmakla yetinmeyen platform, özellikle The Witcher hayranlarını sevindirecek bir de kampanya başlattı.

The Witcher, çok uzun zamandır hayatımızın içerisinde olan bir oyun serisi. CD Projekt Red tarafından geliştirilen oyun, kısa bir süre önce de dünyanın en popüler çevrimiçi dizi ve film platformu Netflix'te karşımıza çıktı. The Witcher hayranları, zaten yakından tanıdıkları oyun serisinin dizi versiyonunu da büyük bir keyifle izlerken milyonlarca Netflix kullanıcısı da The Witcher ile tanışma imkanı yakaladı.

GOG'un başlattığı The Witcher kampanyası, ne yazık ki serinin herhangi bir oyununu içermiyor. Bu kampanya kapsamında The Witcher hayranları, seriye ait onlarca özel içeriğe kavuşuyorlar. Bu içerikler arasında çeşitli posterler, sahne arkası görüntüleri, çeşitli kitapçıklar, bazı özel videolar, röportajlar ve duvar kağıtları bulunuyor. Böylelikle oyunseverler, The Witcher hayranlıklarını bu içeriklerle pekiştirebilecekler.

Bu özel kampanya, aşağıdaki içeriklerin tümünü ücretsiz olarak sunuyor

GOG'un The Witcher kampanyasına katılmak için yapmanız gerekenler

İlk olarak burada bulunan bağlantıyı kullanın ve GOG 'un ana sayfasına erişim sağlayın.

Sayfada aşağı doğru indikçe şöyle bir bölüm göreceksiniz;

"Get it FREE" yazan butona tıklayın.

GOG'un The Witcher koleksiyonuna ücretsiz olarak sahip olabilmeniz için bir GOG hesabınızın olması gerekiyor. Karşınıza çıkan açılabilir menü de tam olarak bu işlemi gerçekleştirmek için hazırlandı. Burayı kullanarak GOG hesabınıza giriş yapabileceğiniz gibi yeni bir GOG hesabı da oluşturabiliyorsunuz.

Giriş yaptıktan sonra yeniden "Get it Free" butonuna tıklayın. Birkaç saniye içerisinde söz konusu bölümün değiştiğini göreceksiniz.

Yaklaşık bir dakika içerisinde The Witcher koleksiyonunuz GOG hesabınıza eklenmiş olacak. Peki bu özel koleksiyona nasıl erişeceksiniz?

Bulunduğunuz internet sayfasını en üste getirin. Ekranın üst kısmında kullanıcı adınızın olduğu bir bölüm göreceksiniz.

Farenizi isminizin üzerine getirdiğinizde küçük bir menü açılacak. Bu menüde "Games" yazan bir bölüm bulunuyor. Buraya tıklayın.