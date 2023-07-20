13 Temmuz'da Dünya ve Ay arasından geçen 2023 NT1, bu geçişini insanlıktan gizlemeyi başardı. Gök taşının Dünya yakınından geçtiği, 2 gün sonra keşfedildi.

Gökyüzü Dünya’dan bakıldığında her ne kadar sakin gözükse de ortalıkta başıboş bir şekilde çekim kuvvetlerine teslim olmuş binlerce gök taşı bulunuyor. Bilim insanları, bu taşların birçoğunu gözlem altında tutmaya çalışıyor.

Fakat 13 Temmuz günü oldukça ilginç bir olay yaşandı. 2023 NT1 adlı 60 metre çapa sahip gök taşı, Dünya’ya uydumuz Ay’dan daha yakın mesafede geçiş yaptı. İşin korkutucu yanı, bu gök taşının Dünya’nın yakınından geçtiği ancak 15 Temmuz’da tespit edildi.

Güneş, gök taşını gözlemlememizi engelledi!

Gri çizgi: Ay'ın yörüngesi, Yeşil çizgi: 2023 NT1'in izlediği yol.

NASA verilerine göre gök taşı, Dünya’nın yakınından saatte yaklaşık 86 bin kilometre hızla geçti. Fakat bu geçiş, gök taşlarının takip edildiği teleskopların Güneş’e doğrudan baktıkları anda gerçekleşti.

Güneş’ten gelen ışık, teleskopların görüşünü büyük oranda azalttı. Bu nedenle de gök taşının geçtiği anlarda tüm dünya bu durumdan habersizdi. Olayın keşfi ise Güney Afrika’daki Asteroid Karasal Darbe Son Uyarı Sistemi’nin bir parçası olan teleskop sayesinde gerçekleşti.

Dünya’ya çarpma riski olan gök taşlarını günler ve haftalar önce tespit etmekle yükümlü olan teleskop, 2023 NT1’i ancak Dünya’dan uzaklaşırken yakaladı. Kısa süre sonra onlarca teleskop daha 2023 NT1’i gözlemledi.

2023 NT1’in 10 yıllık tahmini rotası, Dünya’ya çarpma riskinin olmadığını ortaya koyuyor. Yani gök taşını önceden tespit etmiş olsak da durum pek farklı olmayacaktı.

Peki gök taşlarını gözlemlememize engel olan duruma karşı bir şey yapılmıyor mu?

Güneş’in gök taşlarını gözlemlememizi engellediği ilk senaryo bu değil. Bu nedenle bilim dünyası, bu bağımsız yapıları sürekli gözetleme altında tutmak için çalışmalarını sürdürüyor. Avrupa Uzay Ajansı, 2030’da Güneş ve Dünya arasına yerleştirilecek bir teleskop fırlatmayı planlıyor.