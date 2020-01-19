Potansiyel Yaşam Olan 2 Farklı Süper Dünya Keşfedildi

Dünya dışı yaşam araştırmalarına hız kesmeden devam eden gökbilimciler, potansiyel yaşamın var olabileceği 2 farklı süper Dünya keşfetti.

Gökbilimciler, yakınlardaki yıldızların etrafında dönen ve yeni keşfedilen beş dış gezegenden oluşan bir önbellek ortaya çıkardı. Çalışmanın dikkat çeken yanıysa bu gezegenlerden ikisi oldu zira bu gezegenler, Güneş sistemi dışındaki Dünya benzerleri arayışında potansiyel olarak yaşam içeren gök cisimleri olabilirler.

‘GJ 180 d’ ve ‘GJ 229A c’ adı verilen bu iki gezegen, sırasıyla Dünya kütlesinin 7,5 ve 7,9 katı kütlelere sahip. Bununla birlikte gezegenlerin Dünya’ya olan uzaklıklarınınsa 40 ışık yılı ve 19 ışık yılı olduğu tahmin ediliyor.

Araştırmacılar, gök cisimlerinin 'kırmızı cüce yıldız' olabileceğinden şüpheleniyorlar:

Araştırmacılar, keşfedilen bu iki gök cisminin potansiyel yaşam için iyi olmadığı düşünülen 'kırmızı cüce yıldız' olabileceğinden şüpheleniyorlar. Kırmızı cücelerin yaşam için elverişli koşullara sahip olamamasının başlıca nedeniyse oldukça yaşlı olmalarından dolayı çok yüksek parlamalara sahne olmaları ve yüksek miktarda radyasyon saçma eğilimleri.

Gökbilimciler, yine de bu tür eylemlerin yıldıza bağlı olarak değişiklik gösterebileceğini düşünüyor. Bununla birlikte diğer bir büyük sorunsa kırmızı cücelerin diğer genç yıldızlara kıyasla çok daha soğuk olması. Sonuç olarak bu gezegenlerin Goldilocks bölgesi (Yaşanabilir bölge), yıldızın oldukça yakınında bulunuyor.

GJ 180 d, en yakım ılıman süper Dünya olabilir:

Buna karşılık bu bölgedeki gezegenler, gezegenin bir tarafı yıldıza ve diğer tarafının boşluğa baktığı kütle çekim kilidine oldukça yatkın olmalarıyla biliniyor. Bu durum, bir tarafı ölümcül derecede sıcak ve radyasyonlu yaparken diğer tarafsa soğuk ve karanlığa gömülü bir şekilde bulunur. Buna rağmen ekip, yörünge süresi 106 gün olan GJ 180 d’nin yıldız Gliese 180’den kütle çekim kilitlenmesi yaşamayacak kadar uzakta olduğunu düşünüyor.

Carnegie Bilim Enstitüsü’nden gökbilimci Fabo Feng, konu hakkında “GJ 180 d, yıldızına kütle çekimle kilitlenmemiş, bize en yakın ılıman süper Dünya’dır. Bu da muhtemelen yaşamı barındırma ve sürdürme olasılığını artıracaktır” diyor.

Öte yandan diğer gezegen ‘GJ 229 A c’nin 122 günlük bir yörünge dönemi bulunuyor ancak yıldızı Gliese 229 A, Gliese 180’den daha büyük ve bu nedenle gezegende kütle çekim kilitlenmesi olabilir. İlginç olan bir diğer nokta da şu: Gliese 229 A, kahverengi bir cüce olan Gliese 229 B ile ikili bir sistemde yer alıyor. “Başarısız yıldızlar” olarak da adlandırılan bu nesneler, gezegen olamayacak kadar büyük ancak çekirdeklerindeki hidrojeni yakmak için çok küçük olmasıyla biliniyor.

Araştırmacılar, GJ 229 A c’nin içerisinde resmen kahverengi bir cüce içeren bir sistemde bilinen en yakın ılıman süper Dünya olduğunu, bunun da gezegenlerin bu tür sistemlerde nasıl oluştuğunu ve geliştiğini incelemek için mükemmel bir aday olduğunu söylüyor. Yeni potansiyel süper Dünya listesine giren bu gezegenlerle ilgili araştırmalara devam edileceği de ekleniyor.