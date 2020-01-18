Güneş tutulmaları, gök olayları arasında en dikkat çekenlerden biri olarak karşımıza çıkıyor ve bilindiği gibi geçtiğimiz yılın aralık ayında halkalı Güneş tutulmasını geride bıraktık. Bu noktada bir sonraki Güneş tutulmasının ne zaman gerçekleşeceği sorusu akıllara takılmış olabilir. Gelin bu ilginç olayın tarihlerine yakından bakalım.

26 Aralık 2019 tarihinde gerçekleşen halkalı Güneş tutulması, dünyanın bazı bölgelerinde izlenebilse de ne yazık ki Türkiye'den gözlemlenememişti. Biz de bu harika gök olayının görsellerini bir araya getirip buraya tıklayarak gidebileceğiniz haberimizde sizlerle paylaşmıştık. Nadir gerçekleşen halkalı Güneş tutulması olayı, adeta Güneş'in etrafında ateşten bir çember oluşturmuştu.

Temelde Ay, Dünya ve Güneş‘in yörüngeleri üzerinde aynı hizaya gelmesiyle oluşan tutulma olayı, Güneş'in içini boşmuş gibi gösteriyor ve ortaya izlemesi oldukça keyifli bir görüntü çıkarıyor fakat Güneş tutulmalarının tek türü halkalı Güneş tutulması değil. Bilindiği gibi parçalı Güneş tutulması ve tam Güneş tutulması olayları da takip edilen Güneş tutulmaları arasında yer alıyor.

Peki bir sonraki Güneş tutulması ne zaman gerçekleşecek?

Aslında 2020 yılı tutulmalar açısından zengin bir yıl olacak. Bu noktada 2020'de gerçekleşecek tüm gök olaylarını derlediğimiz yazımıza göz atarak diğer gök olaylarını ve tarihlerini de takip edebilirsiniz. Gelelim Güneş tutulmalarına.

2020 yılının ilk Güneş tutulması 21 Haziran'da gerçekleşecek. Bu Güneş tutulması, parçalı Güneş tutulması olacak ve Güneş'in yalnızca bir kısmı Ay tarafından kapatılacak. Greenwich Zamanı'na göre 03.46 ve 09.34 saatleri arasında gerçekleşecek bu tutulma, ülkemizden de gözlemlenebilecek. Bazı şehirlere göre parçalı Güneş tutulmasının gözlemlenebilir olduğu saatlerse şöyle:

İzmir: 07.47 ile 09.16 arasında / Güneş, %13 oranında örtülecek

07.47 ile 09.16 arasında / Güneş, %13 oranında örtülecek Ankara: 07.48 ile 09.27 arasında / Güneş, %16 oranında örtülecek

07.48 ile 09.27 arasında / Güneş, %16 oranında örtülecek İstanbul: 07.53 ile 09.19 arasında / Güneş, %11 oranında örtülecek

07.53 ile 09.19 arasında / Güneş, %11 oranında örtülecek Antalya: 07.40 ile 09.23 arasında / Güneş, %19 oranında örtülecek

07.40 ile 09.23 arasında / Güneş, %19 oranında örtülecek Erzurum: 07.45 ile 09.45 arasında / Güneş, %25 oranında örtülecek

07.45 ile 09.45 arasında / Güneş, %25 oranında örtülecek Hakkari: 07.38 ile 09.50 arasında / Güneş, %33 oranında örtülecek

Tam Güneş tutulması ne zaman gerçekleşecek?

Tam Güneş tutulmasının bu yıl gerçekleşeceği tarih ise 14 Aralık 2020 olarak hesaplandı. Greenwich Zamanı'na göre 13.34 ile 18.53 saatleri arasında gerçekleşecek tutulma, ne yazık ki ülkemizden izlenemeyecek. Güney Amerika, Antarktika, Pasifik Okyanusu, Atlantik Okyanusu’nun güneyi ve Afrika’nın güneydoğusundan gözlemlenebilecek olan tutulmaya ait görüntüleri, olay gerçekleşir gerçekleşmez sizlerle paylaşıyor olacağız. Kaçırmamak için takipte kalın.