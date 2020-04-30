Dünya'ya Yaklaşan Göktaşlarının Yönü DART ile Değiştirilecek

ABD Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA), Dünya'ya yaklaşmakta olan Didymoon adı verilen asteroidin oluşturabileceği riski engellemek için uzay boşluğuna müdahale ederek, uzaya fırlatılacak bir uzay aracıyla yaklaşan bu asteroidi vurarak yörüngesinden çıkarmayı planlıyor.

NASA'nın Temmuz 2021'de 'Çift Asteroid Yön Değiştirme Testi' (DART) adını vermiş olduğu deneme kapsamında fırlatılacak kinetik etki aracının Eylül 2022'de yaklaşan asteroidi vuracağı belirtildi.

NASA tarafından yapılan DART uzay mekiği, 2022'de Dünya'ya 11 milyon kilometre yakınında olacak Didymos asteroid ikilisine ulaşıp merkezdeki Didymos A asteroidinin yörüngesinde dönen Didymos B'ye (Didymoon) çarparak kinetik etkiyle asteroidinin yörüngesinde, Dünya'daki teleskoplardan gözlenebilecek yüzde 1'lik bir değişim oluşturmaya çalışacak.

National Geographic'e açıklama yapan NASA'nın savunma departmanında görev alan Lindley Johnson, "Uzayda yüz binlerce asteroid var, biz daha yakından takip etmemiz gerekenleri belirlemeye çalışıyoruz" diyerek, Dünya için tehdit oluşturan 2 bin 78 asteroid olduğunu söyledi.

Johnson, "En önemli görevimiz, bu asteroidleri bulmak ve sürprizle karşılaşmamak için uzayda bulunan asteroidlere dair daha kapsamlı bir kategorizasyon elde etmek" ifadelerini kullandı.

NASA'nın kriterlerine göre en az 140 metre çapında ve Dünya'nın 5 milyon kilometre yakınından geçen göktaşı "tehlikeli" kategorisinde bulunuyor.

Johns Hopkins Üniversitesi Uygulamalı Fizik Laboratuvarı ve NASA işbirliği ile yürütülen DART projesi, 2015'ten bu yana gözlem ve araştırma faaliyetlerine devam ediyor.

Asteroid savunma sisteminin amacı, Dünya'yı zehirli maddeler içeren yakındaki asteroidlerin çarpmasından korumak.