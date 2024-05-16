Gökyüzündeki Dev Parmak İzi Videosu Merak Uyandırdı: ''Yeni Bir Çağ Başlıyor''

1 dk okuma süresi
Güncelleme:
0
0
0
0
0
Gökyüzündeki Dev Parmak İzi Videosu Merak Uyandırdı: ''Yeni Bir Çağ Başlıyor''
Son günlerde sosyal medyada dolaşıma giren ve gökyüzünde dev bir parmak izi gördüğümüz video merak uyandırdı. Videonun mesajı ise ''Yeni Bir Çağ Başlıyor''.

Yapay zekâ, CGI derken sosyal medyada karşımıza çıkan gizemli ve heyecanlı videoların sayısı da sürekli artıyor. Bu ilgi çekici videolar kendinden bahsettirmeyi başarıyor ve arkasında ne olabileceği bolca konuşuluyor.

Son günlerde dolaşımda olan bir video da benzer bir etki yarattı:

''Yeni bir çağ başlıyor''

Videoda sahilde kendi hallerinde video çeken gençler var ve gökyüzünde bir anda ortaya çıkan dev parmak izi üzerindeki “Yeni bir çağ başlıyor” yazısı görünüyor.

Viral olan videonun arkasında ne olduğu ise merak konusu...

Webtekno'yu Threads'de takip et, haberleri kaçırma
0
0
0
0
0
Emoji İle Tepki Ver
0
0
0
0
0

Sponsorlu - Uygulamaya yönlendirir

Webtekno'yu Threads'de takip et, haberleri kaçırma
En Güncel Haberler