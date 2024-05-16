Son günlerde sosyal medyada dolaşıma giren ve gökyüzünde dev bir parmak izi gördüğümüz video merak uyandırdı. Videonun mesajı ise ''Yeni Bir Çağ Başlıyor''.

Yapay zekâ, CGI derken sosyal medyada karşımıza çıkan gizemli ve heyecanlı videoların sayısı da sürekli artıyor. Bu ilgi çekici videolar kendinden bahsettirmeyi başarıyor ve arkasında ne olabileceği bolca konuşuluyor.

Son günlerde dolaşımda olan bir video da benzer bir etki yarattı:

''Yeni bir çağ başlıyor''

Videoda sahilde kendi hallerinde video çeken gençler var ve gökyüzünde bir anda ortaya çıkan dev parmak izi üzerindeki “Yeni bir çağ başlıyor” yazısı görünüyor.

Viral olan videonun arkasında ne olduğu ise merak konusu...