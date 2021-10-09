Google, bir blog gönderisi aracılığıyla yıl sonuna kadar daha fazla kullanıcısı için 2 adımlı kimlik doğrulamayı etkinleştireceğini duyurdu. Buna ek olarak iklim değişikliğini reddeder nitelikteki içerik ve reklamlara da yasak gelecek.

Google bir süredir iklim değişikliğini ve iklim değişikliğine yönelik çabaları reddeden şirketlerin arama ağı reklamlarını satın aldığına izin verdiği gerekçesiyle eleştirilerin hedefinde. Kâr amacı gütmeyen bir kuruluş olan Avaaz’ın 2020 yılında YouTube’ta yaptığı bir araştırmanın sonuçlarına göre iklim değişikliği çabalarıyla ilgili yanlış bilgi veren videolar 21 milyondan fazla tıklandı ki bu da Google platformlarının halkı yanıltabilecek yanlış bilgiler içerdiğini kanıtlar nitelikte.

Bu çalışma, internet devi Google’ın ABD Kongresi’nde uyarı almasına neden oldu; ancak Google hala daha iklim değişikliğiyle mücadele çabalarını desteklediğini savunmaya devam ediyor.

Yapılandırılmış hesaplar için 2SV etkinleştirilecek

Google’a ait yakın tarihli bir rapor, şirketin yapılandırılmış hesaplar için iki adımlı kimlik doğrulamayı (2SV) etkinleştireceğini iddia ediyor. Bu hafta yaptığı açıklamada Google, 2021’in sonuna kadar 150 milyon kullanıcının 2SV için otomatik olarak kaydedileceğini açıkladı. Hala daha 2SV’nin hesaplara ve ağlara yasa dışı erişimi ortadan kaldırmanın en güvenli yolu olduğuna inanan Google, ayrıca yıl sonuna kadar 2 milyon YouTube içerik üreticisinin de zorunlu olarak 2SV kullanacağını belirtti. Bunlara ek olarak Google Android uygulama menüsünde kayıtlı tüm şifrelere erişim için özel bir bölüm olacak.

Dahası şirket, 2SV’nin dışında kullanıcıların güvenli bir kimlik doğrulama deneyimi yaşamaları ve şifrelere olan bağlılığı azaltabilmeleri adına başka yöntemler üzerinde de çalıştığını iddia ediyor.

İklim değişikliğini reddeden içerikler yasaklanacak

Tüm bunlarla birlikte Google, gelecek aydan itibaren iklim değişikliği hakkındaki bilimsel temelli fikir birliğini ihlal eder nitelikteki reklamları yasaklayarak bu tür Google reklam ve YouTube videolarını da finanse etmeyi de bırakacak. İklim değişikliği çabalarına yönelik küresel tepkiyi bir aldatmaca veya düzmece olarak gören teoriler de yasaklanacak içerikler arasında.

Kasım ayı itibariyle bu kuralın yürürlüğe gireceğini aktaran Google, Birleşmiş Milletler Hükümetlerarası İklim Değişikliği Paneli’nden uzmanlarla görüşmelerin yapılmakta olduğunu da kaydetti. Profesyonel bir ekiple yapılacak olan görüşmeyle bu yeni reklamcılık kuralının formüle edilmesi de kontrol edilmiş olacak.