Google, 2025'in 3. çeyreğinde kaç para kazandığını açıkladı

Google’ın çatı şirketi Alphabet, 2025 3. çeyrekte 102,3 milyar dolar gelir açıkladı. Arama, reklam, bulut ve YouTube gelirlerinin tamamı büyüdü.

Beyazıt Kartal Beyazıt Kartal / Product Content Manager

Alphabet, 2025’in üçüncü çeyreğinde 102,3 milyar dolarlık gelirle beklentileri aştı. Şirketin ana gelir kalemlerinden Google Arama ve reklam hizmetleri toplamda 73,8 milyar dolar kazandırdı. Bu, dijital reklamcılıkta hâlâ lider olduğunu gösteriyor.

Google Cloud, bu çeyrekte 15,2 milyar dolar gelir elde etti. Yıllık bazda %26 büyüyen bu alan, şirketin kurumsal çözümlere verdiği önemin arttığını gösteriyor. Bulut gelirleri artık Alphabet’in toplam gelirinin önemli bir kısmını oluşturuyor.

YouTube da 9,6 milyar dolarlık reklam geliriyle güçlü bir performans sergiledi. Shorts gibi yeni formatlara yapılan yatırımların meyvesi alınıyor. Alphabet ayrıca yapay zeka ve veri merkezleri için harcamalarını artırarak yıl sonu sermaye gideri hedefini 91-93 milyar dolara çıkardı.

Alphabet’in net kârı da yükseldi ve 23,5 milyar dolara ulaştı. Yani şirket, gelirlerini artırırken kârlılığını da korumayı başardı. Özellikle yapay zeka destekli arama ve reklam algoritmalarının bu başarıda payı büyük.

