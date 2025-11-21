Google, 2025'in En İyi Mobil Oyunlarını Açıkladı

Google, Play Store'da 2025 yılının en iyi oyunlarını açıkladı. İşte farklı kategorilerden yılın en iyi mobil oyunları.

Google’ın Play Store olarak adlandırılan mağazası Android kullanıcılarının her biri farklı işlevelere sahip milyonlarca uygulamaya erişmesini sağlıyor. Tabii ki bunlardan en çok dikkat çekenlerden biri de oyunlar. Şu anda sayısız mobil oyuna Google Play üzerinden ulaşabilirsiniz.

Şimdi ise Google’dan Play Store ile alakalı önemli bir açıklama geldi. Teknoloji devi, Google Play’de 2025 yılının en iyi oyunlarını açıkladı. Tablet ve telefonlarda oyunseverler tarafından denenebilecek bu oyunlar, şirketin editörler kurulu tarafından belirlendi.

En iyi oyun: Pokemon TCG Pocket

Pokemon TCG Pocket'ın fiziksel kart oyununun gerçekçi bir versiyonunu sunarken kart toplama keyfini korumayı başaran ve oyunseverler tarafından çok sevilen bir yapım.. Oyunda, bozuk para çevirmekten güçlendirici paketlerini açmaya kadar her şeyin iyi tasarlanmış efektleri, dokunsal deneyimi daha da canlı hale getirerek oyuna ağırlık ve doku katıyor.

Pokemon TCG Pocket, dijital formatının tüm avantajlarından yararlanarak kart oyununu kendi tarihinde yeni bir çağa taşıyan son derece erişilebilir ve gelişmiş bir deneyim sunuyor. Bu devasa girişimden dolayı 2025'in En İyi Oyunu ödülünü alıyor. Oyuna buradaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz.

En iyi çoklu cihaz oyunu: Disney Speedstorm

Disney ve Pixar dünyalarından esinlenen bu yapım, aksiyon ve kapışma dolu yarış türünde bir oyun olarak karşımıza çıkıyor. Asphalt serisinin yaratıcıları tarafından sunulan oyun, heyecanlı bir çok oyunculu yarış deneyimini farklı cihazlardan oynamanızı sağlayarak 2026’in En İyi Çoklu Cihaz Oyunu ödülünü alıyor. Oyuna buradaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz.

En iyi çok oyunculu oyun: Dunk City Dynasty

Arkadaşlarınızla hiç sıkılmadan oynayabilecğeiniz Dunk City Dynasty, çok oyunculu oyun kategorisinde ödülü almayı başardı. Basketbol temalı yapım; Stephen Curry, Kevin Durant, Paul George, Luka Dončić, James Harden ve daha birçok NBA süperstarıyla sokakları ele geçirebileceğiniz NBA ve NBPA lisanslı bir 3v3 sokak basketbolu mobil oyunu. Oyuna buradaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz.

En iyi gündelik oyun: Candy Crush Solitaire

Milyonlarca indirmeye sahip, Candy Crush Saga yaratıcıları tarafından sunulan Candy Crush Solitaire, kart temalı bir yapım olarak karşımıza çıkıyor. Gün içinde herhangi bir anda hiç sıkılmadan oynayabileceğiniz bir yapım olması nedeniyle En İyi Gündelik Oyun ödülünü kapmayı başardı. Oyuna buradaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz.

En iyi bağımsız oyun: Chants of Sennaar

Bağımsız bir geliştiricinin elinden çıkan ve “başyapıt” olarak nitelendirilen Chants of Sennaar, sizi kulenin farklı halklarını yeniden bir araya getirme arayışına çıkan bir gezgin rolüne sokan, anlatı odaklı bir bulmaca macerası. Oyuna buradaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz.

En iyi hikâye: Disco Elysium

RPG deyince akla gelen ilk oyunlardan olan Disco Elysium mobil sürümü, en iyi hikâye alanında ödülü aldı. Eşsiz bir beceri sisteminin yer aldığı yapımda, cinayet davasını çözmekle görevlendirilen hafızasını kaybetmiş bir dedektif rolüne bürünüyoruz. Oyuna buradaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz.

Devam eden en iyi oyun: Wuthering Heigts

Uğultulu Dalgalar olarak Türkçeye çevrilen Wutherin Heights, yüksek derecede özgürlüğe sahip, hikâye zengini, açık dünya aksiyon RPG'si olarak karşımıza çıkıyor. Oyuna buradaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz.

PC'de Oynanan En İyi Google Play Oyunu: ODIN:VALHALLA RISING

Mobilin yanı sıra tam klavye ve mouse desteğiyle PC’de de oynanabilen ve bu alanda yılın en iyisi seçilen ODIN: VALGALLA RISING, açık dünya MMORPG türündeki bir yapım. Oyuna buradaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz.