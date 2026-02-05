Tümü Webekno
Haftanın Göz Atmak İsteyebileceğiniz En İyi Fırsatları Protein Ocean'da indirim! CASEDOIT'te 4 al 2 öde!

Kategoriler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim
  1. Webtekno
  2. Sektörel Haberler ve İçerikler

Google, Kaç Para Kazandığını Açıkladı: Hem Gelir Hem Kâr Arttı!

Google, 2025'in son çeyreğine dair finansal verilerini paylaştı. Hem gelirler hem de kâr ciddi oranda artış gösterdi.

Google, Kaç Para Kazandığını Açıkladı: Hem Gelir Hem Kâr Arttı!
Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

2026 yılının gelmesiyle birlikte dünya çapında şirketler yılın son çeyreğine dair finansal verilerini paylaşmaya başlamıştı. Apple’dan Samsung’a kadar birçok firmadan veriler gelmişti. Şimdi ise dünyanın en değerli firmalarından biri olan Alphabet, yani daha genel bilinen adıyla Google, geçtiğimiz 3 aya dair verileri paylaştı.

Google tarafından paylaşılan mali verilere göre teknoloji devi, yıllık oranda gelirlerinde artış yaşamayı başardı. Aynı zamanda kâr konusunda da %30 seviyelerine kadar çıkan oranda bir yükselme görüldü. 2026 için planlarına dair bilgiler de paylaştı.

34,46 milyar dolar kâr edildi

gol

  • Gelir – 113,83 milyar dolar (%18 artış)
  • Kâr – 34,46 milyar dolar (%30 artış)

Google’ın aktardığına göre şirket, Ekim-Aralık 2025 dönemini içeren 2025’in son çeyreğinde %18’lik bir artışla 113,83 milyar dolar gelir elde etti. Beklentiler 111,4 milyar dolardı. Bu da beklentilerin 2 milyar dolar üstüne çıkmayı başardığı anlamına geliyor.

Kâr tarafına baktığımızda şirketin net kârının 34,46 milyar dolar olduğunu görüyoruz. Bu da %30’luk bir artışa tekabül ediyor. Hisse başı kazanç ise 2,82 dolar olarak açıklanmış. Kısacası şirketin genel anlamda iyi bir dönemi geride bıraktığını söyleyebiliriz. 2026’da ise yapay zekâya olan harcamalarını iyice artıracaklarını belirtmiş.

Daha departman odaklı gidecek olursak Google, bulut hizmeti Google Cloud’dan 17,66 milyar dolar gelir elde etmeyi başarmış. YouTube’daki reklamlardan 11,38 milyar dolar elde edilirken trafik alımları masrafları 16,59 milyar dolar olarak açıklandı.

Google

YORUMLAR

(0)
Yorumunuz minimum 30 karakter olmalıdır. (0)
Henüz yorum yok. İlk yorumu sen yaz!
most-read-title

EN ÇOK OKUNANLAR

Elektrikli Otomobil Devri Başlamadan Bitebilir: Yakıt Tüketimini Yarı Yarıya Düşüren Dizel Motor Üretildi

Elektrikli Otomobil Devri Başlamadan Bitebilir: Yakıt Tüketimini Yarı Yarıya Düşüren Dizel Motor Üretildi

Epic Games'te Bir Oyun Daha Ücretsiz Oldu (Bu Hafta Ücretsiz Üstüne Ücretsiz)

Epic Games'te Bir Oyun Daha Ücretsiz Oldu (Bu Hafta Ücretsiz Üstüne Ücretsiz)

Şubat 2026 Skoda Fiyat Listesi Açıklandı: Sevilen Sedan Octavia'da İndirim Var (Diğer Tüm Modellere Zam Geldi)

Şubat 2026 Skoda Fiyat Listesi Açıklandı: Sevilen Sedan Octavia'da İndirim Var (Diğer Tüm Modellere Zam Geldi)

Google Maps'e Gemini Destekli Yeni Özellik Geliyor: Artık Sohbet Ederek Düzenleme Yapılabilecek!

Google Maps'e Gemini Destekli Yeni Özellik Geliyor: Artık Sohbet Ederek Düzenleme Yapılabilecek!

Steam, Oyun İndirme Konusunda Türkiye'de En Hızlı İnternet Sağlayıcılarını Açıkladı

Steam, Oyun İndirme Konusunda Türkiye'de En Hızlı İnternet Sağlayıcılarını Açıkladı

Prime Video'ya Şubat Boyunca Eklenecek Yapımlar Açıklandı! Film ve Diziye Doyacaksınız

Prime Video'ya Şubat Boyunca Eklenecek Yapımlar Açıklandı! Film ve Diziye Doyacaksınız

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Anasayfa Haber Video Favorilerim En Çok Okunanlar En Çok Paylaşılanlar En Çok İzlenenler
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim
Mackolik MatchEndirect Mynet Onedio Webtekno Yemek.com