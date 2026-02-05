Google, Kaç Para Kazandığını Açıkladı: Hem Gelir Hem Kâr Arttı!

Google, 2025'in son çeyreğine dair finansal verilerini paylaştı. Hem gelirler hem de kâr ciddi oranda artış gösterdi.

2026 yılının gelmesiyle birlikte dünya çapında şirketler yılın son çeyreğine dair finansal verilerini paylaşmaya başlamıştı. Apple’dan Samsung’a kadar birçok firmadan veriler gelmişti. Şimdi ise dünyanın en değerli firmalarından biri olan Alphabet, yani daha genel bilinen adıyla Google, geçtiğimiz 3 aya dair verileri paylaştı.

Google tarafından paylaşılan mali verilere göre teknoloji devi, yıllık oranda gelirlerinde artış yaşamayı başardı. Aynı zamanda kâr konusunda da %30 seviyelerine kadar çıkan oranda bir yükselme görüldü. 2026 için planlarına dair bilgiler de paylaştı.

34,46 milyar dolar kâr edildi

Gelir – 113,83 milyar dolar (%18 artış)

(%18 artış) Kâr – 34,46 milyar dolar (%30 artış)

Google’ın aktardığına göre şirket, Ekim-Aralık 2025 dönemini içeren 2025’in son çeyreğinde %18’lik bir artışla 113,83 milyar dolar gelir elde etti. Beklentiler 111,4 milyar dolardı. Bu da beklentilerin 2 milyar dolar üstüne çıkmayı başardığı anlamına geliyor.

Kâr tarafına baktığımızda şirketin net kârının 34,46 milyar dolar olduğunu görüyoruz. Bu da %30’luk bir artışa tekabül ediyor. Hisse başı kazanç ise 2,82 dolar olarak açıklanmış. Kısacası şirketin genel anlamda iyi bir dönemi geride bıraktığını söyleyebiliriz. 2026’da ise yapay zekâya olan harcamalarını iyice artıracaklarını belirtmiş.

Daha departman odaklı gidecek olursak Google, bulut hizmeti Google Cloud’dan 17,66 milyar dolar gelir elde etmeyi başarmış. YouTube’daki reklamlardan 11,38 milyar dolar elde edilirken trafik alımları masrafları 16,59 milyar dolar olarak açıklandı.