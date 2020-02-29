Google, 4 yılda bir yaşanan 29 Şubat - artık gün için özel bir Doodle yayınladı. Google’ın Artık Gün Doodle’ına tıklandığında Artık Gün ile ilgili bilgi ve haberlere ulaşılabiliyor.

Bugün, dört yılda bir yaşayacağımız özel bir günden geçiyoruz. 29 Şubat, takvimlerimizi Dünya’nın Güneş’in etrafındaki hareketine uydurmamızı sağlayan özel bir gün. Bu özel güne 4 yılda bir takvimleri tamamlamak için eklendiği için artık gün ya da artık yıl günü deniyor. Artık gün nedeniyle 4 yılda bir takvime eklediği için o yıl 365 gün olan yıllardan farklı olarak 366 gün olarak yaşanıyor.

Google da artık güne özel bir Doodle hazırladı. Google Doodle sayfasında, “Bu takvimimizi, Dünya’nın Güneş’in etrafında dönmesi ile senkronize tutmaktır. Artık gün olmadan yılda yaklaşık 6 saat senkronize olamazdık” ibaresi bulunuyor.

Google, Artık Gün için Güneş’i ve takvimin günlerini hatırlatacak bir Doodle hazırladı. 29 Şubat için yayınlanan Doodle görseli sanatçı Olivia Huynh tarafından hazırlandı. Oliva Huynh tarafından hazırlanan Artık Gün Doodle’ına tıklandığında Artık Gün’le ilgili bilgiler ve haberler içeren sayfalar sıralanıyor.

Google’ın 29 Şubat - artık gün için hazırladığı özel Doodle, Dünya’nın iki ülkesi hariç her yerde Google arama motoruna girildiğinde görülebiliyor. Endonezya’da yazar NH Dini’nin doğum günü için ve Slovenya’da seçimler için hazırlanan Doodle’lar bu ülkelerde görülebiliyor. Türkiye’de de Google’a girildiğinde artık gün hakkında Türkçe kaynaklara ulaşılabiliyor.