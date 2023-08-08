Google, 2020 yılından bu yana süren 5 milyar dolarlık dava nedeniyle mahkemeye çıkacak. İnternet devi, kullanıcıları gizli sekme açıkken takip etmekle suçlanıyor.

İnternet dünyasının en büyük ismi Google, 2020 yılında kullanıcıları gizli sekmede bile takip etmekle suçlanmıştı. Söz konusu suçlamada Chrome tarayıcısının, gizli sekmelerdeki ziyaretler ile veri toplamaya devam ettiği ifade edilmişti. Google’a yönelik, milyonlarca kullanıcıyı takip ettiği için 5 milyar dolarlık tazminat davası açılmak istenmişti.

Bu dava günümüzde halen tartışmalı bir şekilde sürerken artık iş mahkemeye yaklaşmaya başladı. Zira Amerika Birleşik Devletleri Kaliforniya Kuzey Bölgesi Bölge Mahkemesi’nden Yargıç Yvonne Gonzalez-Rogers, Google’ı küplere bindirecek bir karar aldı.

Google, mahkemede yargılanacak:

Yargıç Yvonne, Google’ın duruşma olmaksızın hüküm talebini reddetti. Bir diğer deyişle bu davanın mahkeme yoluyla, tarafların ifadelerinin alınarak karara bağlanmasını istedi. Davayı isteme sebebi, Google’ın gizli moddaki uyarılarının ne kadar açık ve anlaşılır olduğu hakkındaki sorularıydı.

Google, gizli modun kullanıcıyı hiçbir şekilde takip etmeyeceğine dair bugüne kadar hiçbir bilgiye yer vermedi. Fakat aynı zamanda toplanıp toplanmadığı konusunda politikalarındaki cümleler de birçok kullanıcı için net değildi.

Yargıç Yvonne de gizli modun depolanan bilgileri nasıl sınırladığı veya insanların paylaştıkları bilgileri nasıl kontrol edebilecekleri hakkında Chrome gizlilik bildirimi, Gizlilik Politikası ve bu modun başlangıç ekranı, arama sayfası ve yardım sayfasındaki ibarelere işaret etti, şu sözleri söyledi:

“Bir bütün olarak ele alındığında, bu yazıların, Google'ın kullanıcıların özel olarak gezinirken verilerini toplamayacağına dair uygulanabilir bir söz oluşturup oluşturmadığı konusunda yargılanabilir bir sorun var.”

Google’dan karşı açıklama geldi:

Google sözcüsü José Castañeda, Yargıç Yvonne’nin kararının ardından bir açıklama yaptı ve karara karşı çıktıklarını söyledi:

“Bu iddialara şiddetle karşı çıkıyoruz ve kendimizi bunlara karşı şiddetle savunacağız. Chrome'daki gizli mod, etkinliğiniz tarayıcınıza veya cihazınıza kaydedilmeden internette gezinme seçeneği sunar. Her yeni gizli sekme açtığınızda açıkça belirttiğimiz gibi, web siteleri oturumunuz sırasında göz atma etkinliğiniz hakkında bilgi toplayabilir.”

Özetle Google, en başından beri gizli modda sınırlı da olsa veri toplayabileceğini söylediğini, suçlayan taraf ise bunun farkında olmadıklarını öne sürüyor. Davanın mahkemeye gideceği en azından şimdilik kesinleşmiş durumda.